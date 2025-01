Ralf Moeller schildert dramatische Feuerlage in Hollywood

Rund um Los Angeles wüten derzeit schwere Brände, die zahlreiche Anwohner, darunter auch Prominente, zur Evakuierung zwingen. So musste auch der Schauspieler Ralf Moeller (65) in der Nacht zu Mittwoch seine Luxuswohnung in einem Wohnkomplex in Santa Monica verlassen und befindet sich nun in einem Hotel. "So etwas habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt", erklärte der "Gladiator"-Star im Gespräch mit Bild. Doch Moeller ist nicht allein: Auch Hollywoodgrößen wie Steven Spielberg (78), Harrison Ford (82), Jennifer Aniston (55) und Tom Hanks (68) mussten fliehen. Die Flammen fressen sich unaufhaltsam durch die Trockenheit der Region, während heiße Wüstenwinde die Lage weiter verschärfen.

Auf Instagram zeigt der Schauspieler in Videos, wie die derzeitige Lage in Los Angeles ist. Wie Moeller weiter berichtet, sei der berühmte Sunset Boulevard mittlerweile von dichten Rauchwolken eingehüllt, während sich die Luftqualität zunehmend verschlechtere und die Schäden in die Milliardenhöhe gehen. "Wir kennen ähnliche Momente aus den vergangenen Jahren. Meistens allerdings im September oder Oktober. Doch dieses Mal ist alles anders. Die Santa-Ana-Winde sorgen hier für eine echte Hölle." Tausende Einsatzkräfte bemühen sich um Schadensbegrenzung, doch das Ausmaß der Brände ist unüberschaubar. Über 1.000 Hektar Land fielen bereits den Flammen zum Opfer, und viele Menschen könnten ihre Häuser unwiederbringlich verlieren. Selbst normalerweise als sicher geltende Regionen wie Santa Monica sind in Gefahr, da laut Moeller "das Feuer durch die Luft fliegt und jedes Dach und jeden Garten treffen kann".

Ralf Moeller lebt seit mehr als drei Jahrzehnten in den USA, doch eine derart bedrohliche Situation habe er bisher noch nie erlebt. Bekannt ist der 64-Jährige vor allem aus Actionfilmen wie "Gladiator", in denen er oft Katastrophenszenarien spielt – doch der aktuelle Ernstfall lässt selbst ihn erschüttert zurück. Moeller erinnert in diesem Zusammenhang an die Brände vergangener Jahre, wie an einen ähnlich dramatischen Feuerausbruch, bei dem beispielsweise die bekannte Mühle von Thomas Gottschalk (74) in Malibu zerstört wurde. Damals wie heute zeigt sich, wie unberechenbar die Natur Hollywood und seine Bewohner heimsuchen kann.

Getty Images Ralf Moeller, Filmstar

ActionPress Arnold Schwarzenegger und Ralf Moeller in Santa Monica im Juni 2020

