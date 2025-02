"Gladiator"-Star Ralf Moeller trauert um seine Mutter (†)

Der deutsche Schauspieler Ralf Moeller (66) befindet sich in tiefer Trauer. Wie er am Mittwochmorgen auf Instagram mitteilte, ist seine geliebte Mutter Ursula verstorben. Zu einem gemeinsamen Foto verfasst der ehemalige Mr. Universum emotionale Zeilen: "Heute Morgen bist du von uns gegangen, meine geliebte Mutter mit 88 Jahren." Auch ein trauriges Detail gibt der "Gladiator"-Star preis: In wenigen Tagen, am 14. Februar hätte Ursula ihren 89. Geburtstag gefeiert.

Im Netz richtet der 66-Jährige auch Worte direkt an seine verstorbene Mutter. "Ich danke dir für all die Liebe und Geborgenheit, die du mir und all den anderen gegeben hast. Ruhe in Frieden", schreibt Ralf dankbar. Obwohl der Schauspieler vor Jahren nach Santa Monica ausgewandert ist, pflegte er ein enges Verhältnis zu seinen Eltern. Laut Bild-Informationen zog er während der Corona-Pandemie für mehrere Monate zurück in sein Elternhaus in Recklinghausen und kümmerte sich rührend um seine Familie.

Ralf befindet sich nun in tiefer Trauer. Halt könnte der ehemalige Bodybuilder in seiner angeblich neuen Freundin finden. Ende Januar besuchte der 66-Jährige Arnold Schwarzeneggers Special Dinner for Climate Action in Kitzbühel. Zu dem Event erschien der Sportler jedoch in besonderer Begleitung. Wie Fotos von Bild zeigen, begleitete ihn eine Dame mit auffälligen Tattoos. Laut der Boulevardzeitung soll die Lady Meggie heißen und nach Angaben von Uwe Hück, einem Freund des Filmstars, Ralfs neue Freundin sein.

Instagram / ralf.moeller Ralf Möller, Januar 2025

Getty Images Ralf Möller, Schauspieler

