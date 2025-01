Mit Unbekannter unterwegs: Ist Ralf Möller wieder verliebt?

Ralf Möller (66) sorgt momentan mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Der ehemalige Bodybuilder besuchte am vergangenen Donnerstag Arnold Schwarzeneggers (77) Special Dinner for Climate Action in Kitzbühel – und zwar nicht allein. Wie Fotos, die Bild vorliegen, zeigen, begleitete ihn eine Dame mit auffälligen Tattoos. Auf einem Schnappschuss hat der "Gladiator"-Darsteller seinen Arm um die Blondine gelegt, die Meggie heißen soll, während sich die beiden innig unterhalten. Uwe Hück, ein Freund des Filmstars, plauderte gegenüber der Zeitung aus: "Sie ist seine neue Freundin."

Während Ralf die aktuellen Spekulationen nicht kommentiert, gab er im Dezember einen kleinen Einblick in sein Privatleben. Damals postete er ein Foto von einer Trainingssession mit einem jungen Mann. "Herzlichen Glückwunsch zu deinem 18. Geburtstag, Leon", betitelte der Muskelprotz den Schnappschuss und unterschrieb mit "Papa". Damit bestätigte er, dass er neben seinen Töchtern Jacqueline und Laura auch noch einen männlichen Spross hat.

Ralf lebt schon seit vielen Jahren in Los Angeles und besitzt seit 2014 sogar die amerikanische Staatsbürgerschaft. Die verheerenden Waldbrände in Südkalifornien gingen deshalb auch an dem 66-Jährigen nicht spurlos vorbei. Auf Social Media zeigte er seinen Followern Anfang Januar das Ausmaß der Zerstörung und filmte die Rauchschwaden über der Stadt. In einem Clip berichtete er: "Es ist schlimm. [...] Jede Sekunde kann es so weit sein, dass wir evakuiert werden müssen."

ralf.moeller Schauspieler Ralf Möller und sein Sohn Leon

Instagram / ralf.moeller Ralf Möller, Januar 2025

