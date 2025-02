Erster Auftritt: Ralf Möller schwärmt von seinem Sohn Leon

Vor einigen Wochen sorgte Ralf Möller (66) für eine große Überraschung: Der Hollywood-Star wurde vor 18 Jahren Vater eines Sohnes. Leon und sein berühmter Vater feierten vor Kurzem ihren ersten öffentlichen Auftritt an der Seite von Friedrich Merz (69) in einem Handwerksbetrieb. Im Interview mit Bild wird deutlich, wie stolz Ralf auf seinen Sohn ist. "Ich bin stolz auf ihn. Er hat schon einen eigenen Kopf, ist reflektiert, hat das Herz am rechten Fleck, steht mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen", schwärmt er und wird von dem 18-Jährigen ergänzt: "Ich baue gerade an meinem Abitur, will danach ein Jahr lang schauen, mich auch sozial einsetzen."

Ralf sei zufrieden damit, wie Leon sein Leben meistere. Ein Jahr lang besuchte er eine Highschool in Los Angeles, entdeckte seine Leidenschaft für das Basketballspielen und trainierte sogar mit Arnold Schwarzenegger (77) im Fitnessstudio. "Da steckt auch Ruhrpott-Gen drin. Immer wissen, wo man herkommt und dass sich ehrliche Arbeit lohnt", meint der Schauspieler. Sein Sohn selbst müsse kein Filmstar werden. Der 66-Jährige legt auf etwas ganz anderes wert: "Wichtig ist doch, dass man mit einem Hammer umgehen kann und den Nagel richtig trifft. Einen Sohn zu haben, ist ein großes Geschenk."

Ralf heizte die Gerüchteküche um seinen Sohn selbst im Dezember 2024 an. Auf Social Media teilte er ein Foto von sich und Leon während einer Krafttrainingseinheit. Nur einen Tag später bestätigte er über Bild: "Ja, Leon ist mein Sohn." Die Mutter des Promisprosses ist die Make-up-Artistin Ewa Isabella. "Das war so um 2003. Sie ist eine tolle, starke und finanziell unabhängige Frau. Wir haben uns in Hamburg kennengelernt", schwärmte er gegenüber dem Newsportal.

Anzeige Anzeige

ralf.moeller Schauspieler Ralf Möller und sein Sohn Leon

Anzeige Anzeige

Instagram / ewaisabella_makeup Ralf Möller und Ewa Isabella

Anzeige Anzeige

Anzeige