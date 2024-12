Betrog Ralf Möller seine Ex-Frau mit Mutter seines Sohnes?

Ralf Möller (65) wurde 2006 still und heimlich Vater eines Sohnes. Aufmerksamen Fans dürfte allerdings aufgefallen sein, dass der Schauspieler in diesem Jahr noch mit seiner Ex-Frau Annette verheiratet war. Die Mutter des Promisprosses ist allerdings nicht Annette, sondern Make-up-Artistin Ewa Isabella. Der Verdacht, dass Ralf seine einstige Ehefrau betrog, liegt also nahe. Die Gemüter können sich allerdings beruhigen – Ralf hat niemanden hintergangen. "Das war aber nicht, dass ich sie betrogen habe in irgendeiner Form. Sondern, wir waren schon auseinander und dann hat sich das auch ergeben, von der Mutter her von Leon, die damals fragte: 'Du bist Single?' Ich sagte: 'Ja, ich bin zwar noch verheiratet, aber getrennt'. Das war auch wichtig", stellt er im RTL-Interview klar.

Die Ehe zwischen Ralf und Annette sei auch nicht wegen Leons Geburt gescheitert, betont das Muskelpaket. Dennoch räumt er ein: "Das war jetzt nicht beabsichtigt oder geplant. Aber es kommt schon mal vor. Und dann muss man damit dealen eben halt." Ob beabsichtigt oder geplant, eines steht fest: Der 65-Jährige ist unheimlich stolz auf seinen 18-jährigen Sohn: "Er ist ein selbstbewusster, junger Mann, boxt gerne, rudert, geht auf ein Elite-Gymnasium."

Schon in den vergangenen Tagen wurde spekuliert, ob Ralf Vater eines weiteren Kindes ist. Der Hollywood-Star teilte auf Instagram ein Foto von sich und einem jungen Mann beim Fitnesstraining. Das Bild versah er mit dem Wort "Papa" und schrieb die vier Buchstaben in großer Schrift. Bisher war nur bekannt, dass Ralf ein waschechter Mädchenpapa ist – und zwar von Jaqueline und Laura.

Getty Images Ralf Möller und seine Ex-Frau Annette im Mai 2000

ralf.moeller Schauspieler Ralf Möller und sein Sohn Leon

