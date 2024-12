Sucht J.Lo ein neues Haus in der Nähe von Ex Ben Affleck?

Jennifer Lopez (55) hat in den letzten Tagen in Beverly Hills nach einem neuen Zuhause gesucht, während ihr aktuelles Anwesen, das sie einst mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (52) teilte, nach wie vor auf Käufer wartet. Am vergangenen Donnerstag wurde die Sängerin laut Daily Mail dabei gesehen, wie sie in Begleitung ihrer Liebsten einige beeindruckende Anwesen besichtigte. Die Gegend, in der sie unterwegs waren, liegt nur wenige Meilen von Bens neuem Domizil im Brentwood-Viertel entfernt.

Bei der jüngsten Haussuche erschien J.Lo in einem lässigen Outfit, bestehend aus blauen Jeans und einem karierten Hemd, ergänzt durch Plateau-Stiefel und eine Lederhandtasche von Hermès. Trotz ihrer gelassenen Erscheinung zeigte sich die Schauspielerin konzentriert bei der Besichtigung der prachtvollen Häuser. Die Anwesen ähneln kleinen Resorts mit weitläufigen Hinterhöfen, großen Pools und diversen Annehmlichkeiten. Diese würden sicherlich ausreichend Platz für sie und ihre 16-jährigen Zwillinge bieten. Ben hat in der Zwischenzeit bereits ein neues Zuhause in Brentwood gefunden, das sich auch in der Nähe seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) und ihrer gemeinsamen Kinder befindet.

Jennifer und Ben, die Mitte 2023 ihr gemeinsames Zuhause erworben hatten, haben die Scheidung zwar schon hinter sich, aber sind weiterhin mit dem Verkauf des riesigen Anwesens beschäftigt. Ihr Haus war zunächst für einen Privatverkauf vorgesehen, doch nachdem dieser scheiterte, wurde es öffentlich ausgeschrieben. Ein Paar aus New Jersey zeigte Interesse und machte ein 60-Millionen-Euro-Angebot, zog jedoch aufgrund von Problemen bei der Abwicklung zurück. Obwohl das Paar weiterhin Interesse bekundet, bleibt die Immobilie auf dem Markt.

Getty Images Ben Affleck, Filmstar

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

