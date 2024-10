Jennifer Lopez fühlt sich nach Trennnung von Ben befreit

Jennifer Lopez (55) genießt ihr Single-Leben! Im Gespräch mit dem Interview-Magazin lässt die Sängerin durchblicken, dass sie "froh" sei, nach der Trennung von ihrem Noch-Mann Ben Affleck (52) nun allein zu sein. Sie fühle sich frei und wolle sich voll und ganz auf ihr persönliches Wachstum konzentrieren und für sich an ihren Stärken arbeiten. Auf der Suche nach einem neuen Partner sei sie aktuell auf keinen Fall, betont die "Ain't Your Mama"-Interpretin.

Ganz anders sah es wohl bei J.Los Ex Ben aus. Während die 55-Jährige nach der Trennung auf Selbstentdeckungstour ging, kämpfte der "Gone Girl"-Schauspieler mit gemischten Gefühlen. Ein Insider verriet dem Magazin OK!, dass Ben zwar den Eindruck machte, glücklich zu sein, er aber oft von Schuldgefühlen geplagt wurde. "So sehr er auch erleichtert war, dieser Ehe zu entkommen, so sehr hat ihn die Scheidung doch belastet. Sein Ruf hat einen großen Schaden genommen und er hat mit einer Menge Schuldgefühle zu kämpfen", erklärte der Informant.

Jennifer und Ben hatten 2021 ihr großes Liebescomeback gefeiert, das sie im August 2023 mit einer Hochzeit besiegelten. Doch ein Jahr später war schon wieder Schluss – am Jahrestag ihrer Hochzeitsfeier reichte die Musikerin die Scheidung ein. Über die Gründe wurde viel spekuliert, die beiden Hollywoodstars klärten aber bisher noch nicht auf, warum genau sie sich trennten. Einen großen Rosenkrieg wird es aber wohl nicht geben. Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly ausplauderte, bemühen sich die beiden darum, ein freundschaftliches Verhältnis beizubehalten, vor allem wegen der Kinder. J.Lo hat aus ihrer Beziehung mit Marc Anthony (56) die Zwillinge Max und Emme, Ben bekam mit seiner Ex Jennifer Garner (52) Fin (15), Samuel (12) und Violet (18).

KCS Presse / MEGA Ben Affleck mit seinem Kind Fin und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

