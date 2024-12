Mary Cosby verkündet geglückten Reha-Abschluss ihres Sohnes

Erfreuliche Nachrichten von Mary Cosby! Ihr Sohn Robert Jr. hatte seit Jahren mit starken Suchtproblemen zu kämpfen. Um dem ein Ende zu setzen, begab er sich in eine Rehabilitationsklinik – und wie die Real Housewives-Bekanntheit kürzlich verriet, hat er seinen Aufenthalt dort nun erfolgreich abgeschlossen. "Er ging in die Reha. Er blieb einen Monat lang und hat sie abgeschlossen. Er hat hervorragende Arbeit geleistet. Er kam als neuer Mensch heraus", erklärte Mary zu Gast bei "Watch What Happens Live" im Gespräch mit Andy Cohen. Der 21-Jährige komme seitdem "wirklich gut zurecht", und seine Mutter ist überaus stolz auf ihn.

In einer Folge von "The Real Housewives of Salt Lake City" sprach Robert Jr. über seine Probleme, dabei gestand er den Substanzmissbrauch und die damit einhergehenden psychischen Beeinträchtigungen. Sein Leben fühle sich manchmal wie "ungewürztes Huhn" an – das habe er mit den Drogen verändern wollen. "Wenn ich high werde, ist es, als ob man dem Ganzen Gewürz hinzufügt", erklärte Robert Jr. und offenbarte, dass er zunächst mit Xanax experimentiert und es dann mit anderen Drogen wie LSD, Molly und Kokain kombiniert habe. "Ich habe angefangen, Xanax mit allem zu mischen", gestand er. Einmal habe er sogar zehn 30-Milligramm-Oxycodon-Tabletten auf einmal genommen, aber keine Wirkung bemerkt. Schließlich hätte er sogar über Suizid nachgedacht. Seine Mutter sei für ihn der "einzige Grund" gewesen, am Leben zu bleiben.

Mary zeigte sich tief berührt von den Geständnissen ihres Sohnes und versicherte ihm ihre bedingungslose Liebe und Unterstützung. "Du bist mein Freund, mein Sohn, mein Geschenk. Gott hat dich mir gegeben", erklärte sie, nachdem Robert Jr. sich derart geöffnet hatte. Sie betonte, wie wichtig es sei, solche Gespräche zu führen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Nicht nur Robert hatte mit Suchtproblemen zu kämpfen. Auch seine Ehefrau Alexiana Cosby hat eine Klinik aufgesucht, um gegen ihre Sucht anzukämpfen. Wie die Darstellerin verriet, sei ihr Aufenthalt jedoch noch nicht erfolgreich beendet.

