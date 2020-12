Die Beziehung von Mary Cosby sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Zurzeit läuft in den USA die erste Staffel eines neuen Real Housewives-Ablegers. In "The Real Housewives of Salt Lake City" bekommen die Zuschauer unter anderem einen Einblick in Marys Leben – und natürlich auch in ihr ungewöhnliches Liebesleben. Die TV-Hausfrau hat nämlich vor 21 Jahren ihren eigenen Stief-Opa geheiratet. Unter Tränen verriet Mary jetzt allerdings, dass sie diese Ehe eigentlich gar nicht eingehen wollte.

Tatsächlich hatte Marys Großmutter die Hochzeit zwischen ihrer Enkelin und ihrem zweiten Ehemann Robert kurz vor ihrem Tod arrangiert. In der neuesten Folge von The Real Housewives of Salt Lake City erklärte die TV-Beauty ihrer Show-Kollegin Heather Gay jetzt ganz emotional, dass sie von dieser Idee zunächst alles andere als begeistert war: "Ich wollte das nicht. Das kam mir am Anfang so seltsam vor. Aber meine Großmutter wollte unbedingt, dass ich das tue, also habe ich gehorcht. Ich habe ihr vertraut." Zwei Jahre, nachdem ihre Oma verstorben war, gaben sich Robert und Mary das Jawort. In der Zwischenzeit plagten die heute 43-Jährige viele Zweifel. Durch Gebete sei sie dann zu dem Entschluss gekommen, dem Wunsch ihrer Großmutter zu entsprechen.

Inzwischen sind Mary und Robert nicht nur schon seit über zwei Jahrzehnten miteinander verheiratet, sie haben auch einen gemeinsamen Sohn. Dass sie sich damals für die Ehe mit ihrem Stief-Opa entschied, bereut Mary heute nicht. "Wir sind dadurch bis heute sehr glücklich", meinte sie in einem People-Interview.

