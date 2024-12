Mary Cosby gibt sich die Schuld an Drogensucht ihres Sohnes

In der aktuellen Episode von "The Real Housewives of Salt Lake City" zeigt Mary Cosby eine Seite von sich, die viele Fans bisher kaum kannten. Offen und verletzlich spricht sie über die Drogensucht ihres Sohnes Robert Jr. und berichtet in einem emotionalen Gespräch mit ihrer TV-Kollegin Angie Katsanevas von den schweren Geständnissen, die er ihr gemacht hat. "Ich hatte einen harten Tag", beginnt Mary, bevor sie tief durchatmet und hinzufügt: "Er hat sich mir gegenüber geöffnet und mir Dinge erzählt, die ich nicht wusste. Er hat mir einfach gesagt: 'Mama, ich habe Drogen genommen.'" Was danach folgte, war für die Reality-Persönlichkeit kaum zu fassen. "Er hat zugegeben, Heroin probiert zu haben", erklärte sie.

Bereits zuvor hatte Robert Jr. vor laufenden Kameras die volle Wahrheit ans Licht gebracht. Xanax, LSD, MDMA und Kokain – die Liste seiner Drogen reichte bis hin zum Opioid Oxycodon. "Es wurde zur Sucht", räumte er schließlich ein. Besonders ergreifend war jedoch der Moment, als er seiner Mutter unter Tränen anvertraute, er wolle nicht mehr leben und fühle sich wie ein "Fleck" auf der Welt. Für Mary war dies eine emotionale Zerreißprobe. Rückblickend stellt sie sich die Frage: "Wie konnte es so weit kommen? Wo habe ich nicht aufgepasst? Ich fühle mich verantwortlich."

Nach diesen erschütternden Enthüllungen und dem Ende der Dreharbeiten nahm Robert Jr. den Kampf gegen seine Sucht auf und begab sich in eine Rehabilitationsklinik. Mary teilte bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" stolz mit, dass ihr Sohn in der Therapie große Fortschritte gemacht hat: "Er ging in die Reha. Er blieb einen Monat lang und hat sie abgeschlossen. Er hat hervorragende Arbeit geleistet und kam als neuer Mensch heraus." Seitdem komme Robert Jr. "wirklich gut zurecht". Auch seine Ehefrau Alexiana Cosby suchte in der Klinik Hilfe, allerdings musste Mary einräumen, dass sie ihren Aufenthalt nicht erfolgreich absolviert hat.

