Das will Jordan Chiles nach aktiver Turnkarriere machen

Die erfolgreiche Turnerin Jordan Chiles (23), die zuletzt im Bodenturnen bei den Olympischen Spielen in Paris angetreten war, hat nun überraschende Einblicke in ihre Pläne für die Zeit nach ihrer aktiven Karriere gegeben. Auf dem Teen Vogue Summit 2024 Ende November in Los Angeles verblüffte die junge Sportlerin viele ihrer Fans. Anstatt wie erwartet eine Laufbahn als Trainerin zu verfolgen, zieht Jordan eine völlig andere Branche in Betracht: die Immobilienwelt.

Im Rahmen des Summits erklärte Jordan, dass sie sich nicht vorstellen könne, kommende Generationen von Turnerinnen zu coachen, da sie sich zu sehr mit deren Erfahrungen identifiziere. "Ich fühle mich dem, was die Turnerinnen durchleben, zu nahe." Stattdessen sehe sie ihre Zukunft im Immobiliensektor und sei bereits jetzt gespannt auf die damit verbundenen neuen Herausforderungen. Darüber hinaus sprach sie auch über ihren Umgang mit Kritik und den immensen Druck im Spitzensport. Sie betonte: "Ich nehme jeden negativen Kommentar und alles, was mir entgegengeworfen wird, und nutze es, um meine Aufgabe und meine Reise fortzusetzen."

Die in Vancouver, Washington, geborene Jordan Lucella Elizabeth Chiles begann bereits im jungen Alter von sechs Jahren mit dem Turnen. Als Teil des US-amerikanischen Teams bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio – bei denen sie maßgeblich zum Gewinn der Silbermedaille beigetragen hatte – erlangte sie internationale Aufmerksamkeit. Bekannt für ihren Teamgeist, wurde sie schnell zu einem Vorbild für viele junge Athletinnen. Neben ihrer sportlichen Karriere engagiert sich Jordan außerdem im Bereich mentale Gesundheit und unterstützt Programme, die junge Sportlerinnen fördern.

Getty Images Jordan Chiles auf dem Schwebebalken bei Olympia 2024

Getty Images Jordan Chiles, US-Amerikanische Turnerin

