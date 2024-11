Jordan Chiles veröffentlicht Memoiren über olympische Reise

Die olympische Turnerin Jordan Chiles (23) hat angekündigt, im Frühjahr 2025 ihre erste Autobiografie mit dem Titel "I'm That Girl" zu veröffentlichen. Jordan möchte darin ihre Reise als Mitglied des US-Turnteams seit 2013 schildern und die Höhen und Tiefen ihres sportlichen Werdegangs offenlegen. Die Goldmedaillengewinnerin teilte gegenüber dem People Magazine, dass ihre Teamkollegin und enge Freundin Simone Biles (27) das Vorwort für das Buch schreiben wird. Das Werk erscheint beim Verlag "Harper Influence".

Jordan geht insbesondere auf die psychischen und physischen Herausforderungen ein, die der Turnsport mit sich bringt. Außerdem berichtet sie von ihren Erfahrungen mit Rassismus als schwarze Athletin in einem überwiegend weißen Sport und schreibt offen über ihre Essstörungen, mit denen sie bereits in ihrer Kindheit zu kämpfen hatte. Als besonders einschneidendes Erlebnis in ihrer Karriere thematisiert Jordan, dass ihr 2024 nachträglich eine Bronzemedaille entzogen wurde. Das Berufungsgericht für Sport entschied gegen sie, nachdem ein Einspruch ihres Trainers zu spät einging, um eine punktuelle Korrektur zu verhindern. Aktuell befindet sich der Fall vor dem Schweizer Bundesgericht, da Jordans Anwälte Berufung eingelegt haben.

Jordan zog bereits früh die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich, als sie mit nur zwölf Jahren dem US-Turnteam beitrat. Ihre Leidenschaft für das Turnen wurde von ihrer Familie stets unterstützt, und sie gilt als Vorbild für viele junge Athletinnen. Abseits des Turnens engagiert sie sich auch für soziale Themen und setzt sich für mehr Diversität und Inklusion im Sport ein. In "I'm That Girl" will Jordan auch ihre enge Verbundenheit mit ihren Teamkolleginnen beschreiben, insbesondere zu Simone Biles. Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft, die über das gemeinsame Training hinausgeht und ihnen in schwierigen Zeiten Halt gibt.

Getty Images Jordan Chiles auf dem Schwebebalken bei Olympia 2024

Getty Images Simone Biles and Jordan Chiles mit ihren Medaillen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

