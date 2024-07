Das sagt Stephie Stark zu Beziehungsnews von Ex-Flamme Gina

Liebestechnisch scheint es bei Stephie Stark (29) einfach nicht so richtig klappen zu wollen – vor wenigen Tagen machte nun auch ihre Ex-Flamme Gina Beckmann (24) bekannt, ihr Herz an eine andere Frau vergeben zu haben. Wie findet das die Princess Charming-Bekanntheit? In ihrer Instagram-Story äußert sie sich jetzt zu der neuen Beziehung ihrer Verflossenen. "Wisst ihr, natürlich ist das im Grundsatz nicht cool, wenn jemand, den man datet, auf einmal eine neue Freundin hat", erklärt die Wahl-Kölnerin. Dennoch sei es für sie völlig okay, wenn ein Mensch jemanden findet, der besser zu ihm passt.

"Ich bin mit Gina jetzt einfach schon länger befreundet", erzählt sie weiter und fügt hinzu: "Vor allem meinen Freunden wünsche ich doch nur das Beste." Die 29-Jährige habe Nina, die neue Partnerin von Gina, bereits selbst kennengelernt und verstehe sich sehr gut mit ihr. "Ich finde Nina supernett, ich finde, die beiden passen gut zusammen – also wieso soll ich da jetzt irgendwas dagegen haben?", verdeutlicht sie ihren Standpunkt. Auch warum Emily Katarzyna, die Ex-Freundin der Big Brother-Bekanntheit ihr nun wegen der neuen Beziehung Vorwürfe macht, kann Stephie überhaupt nicht nachvollziehen: "Die waren doch überhaupt nicht mehr zusammen? Wenn jemand hätte sauer sein können, dann ich – weil wir uns gedatet haben, als sie zusammengekommen sind." Sie selbst halte Emilys Reaktion und den öffentlichen Stress für absolut "unnötig".

Könnte es denn sein, dass die Reality-TV-Bekanntheit sowieso schon ein Auge auf eine andere Dame geworfen hat? Im Interview mit Promiflash äußerte sich Stephie jedenfalls begeistert über die neue Bachelorette Stella Stegmann (26). "Zum einen finde ich sie sehr attraktiv", gestand die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin und fügte hinzu: "Zum anderen finde ich Stella eine spannende Besetzung als Bachelorette."

Anzeige Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, die Bachelorette 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Stephie so gelassen auf Ginas neue Beziehung reagiert? Ja, sie hat doch aus so etwas noch nie ein Drama gemacht. Na ja, ich hätte schon gedacht, dass sie das verletzt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de