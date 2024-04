Stephie Stark ließ sich ihre Brüste mit Eigenfett vergrößern

Stephie Stark (29) legte sich erneut unters Messer. Vor rund einem halben Jahr ließ sich die einstige Bachelor-Kandidatin ihre Brustimplantate entfernen, da sie ihr zu groß waren. Nun ließ sie sich ihre Brüste allerdings wieder vergrößern. "Um mich jetzt richtig wohlzufühlen, habe ich mich für noch eine Brustvergrößerung mit Eigenfett entschieden", berichtete die Influencerin vor ihrer OP auf Instagram. Doch wie lief der Eingriff ab? "Es wurde ein bisschen Eigenfett aus dem Bauch und der Innenseite der Oberschenkel entnommen und hier oben für ein bisschen mehr Fülle transferiert", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit weiter.

Mittlerweile ist die OP schon drei Wochen her und Stephie hat sich ein bisschen erholt. In ihrer Story zeigt sie nun, wie ihr Körper aussieht: "Die Beine sind nicht mehr so blau, wie sie am Anfang waren", stellt sie stolz fest. Die ersten Wochen muss Stephie erst mal noch Kompressionskleidung tragen und darf keinen Sport machen, damit sich das Eigenfett an den Körper anpassen kann.

Der Grund, warum Stephie nun die Brustvergrößerung vorgenommen hat, war ihre vorige OP. "Durch die Riesen-Implantate, die ich damals gemacht habe, was ich wirklich sehr bereue, wollte ich einen Weg finden, wie ich mich wieder ohne Brustimplantate wohlfühlen kann. Deshalb das Eigenfett und vor einem halben Jahr auch schon die Bruststraffung", führt Stephie weiter aus.

Instagram / stephie_stark Stephie Stark mit ihren blauen Flecken nach der OP

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Influencerin

