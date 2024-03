Hat Stephie Stark etwa was mit Gina Beckmann am Laufen?

Bandelt Stephie Stark (28) aktuell etwa mit Gina Beckmann an? Auf Instagram stellt sich die Ex-Bachelor-Kandidatin einigen Fragen ihrer Follower. Einer möchte wissen, ob sie mittlerweile jemanden kennengelernt hat, mit der oder dem es auf eine Beziehung hinauslaufen könnte – und tatsächlich: "Auch wenn viele oft denken, ich versuche ausschließlich in Datingshows jemanden kennenzulernen – es ist nicht so. Ich date natürlich auch im Privaten und das mache ich aktuell", verrät die Reality-TV-Bekanntheit. Das beweist sie mit einem Bild im Hintergrund. Das Gesicht der anderen Person ist allerdings verpixelt. Aufmerksame Fans meinen, an dem Tattoo am Unterarm zu erkennen, dass es sich dabei um Gina Beckmann handeln könnte!

Schon im vergangenen Oktober kamen erste Spekulationen über eine Romanze auf, nachdem Knutschfotos der beiden Damen die Runde gemacht hatten. Im Interview mit Promiflash verriet Gina, was es damit auf sich hatte. "Stephie und ich kennen uns schon ein bisschen länger... Ja, was soll ich sagen – ich lasse das jetzt mal so stehen", erklärte die ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmerin. Und weiter: "Die Bilder sprechen für sich. Ich würde sagen, wir finden uns recht anziehend." Was Ernstes sei es zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht gewesen.

Aber vielleicht klappt es ja nun bei Stephie! Zuletzt sah man die Brünette bei "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken". Dort kämpfte sie gegen ihren Rivalen Kevin Platzer (25) alias Flocke um Gina Lisa Lohfinks (37) Herz – besser gesagt, um ihren Ringfinger. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hatte sich nämlich das Ziel gesetzt, innerhalb von 90 Tagen ihre große Liebe zu finden und dann in Las Vegas zu heiraten. Stephie und Flocke kamen dabei infrage – doch letztendlich hatte es bei beiden nicht gereicht. Gina-Lisa entschied sich gegen eine vorschnelle Heirat und alle drei flogen ohne einen Ring am Finger wieder nach Hause.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann im Mai 2023

Seven.One / Boris Breuer Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

