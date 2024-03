Flirt? So äußerte sich Gina kürzlich noch zu Stephie Stark!

Da könnte etwas dran sein! Vor kurzem spekulierten die Fans, dass zwischen der Bachelor-Bekanntheit Stephie Stark (28) und der einstigen #Couplechallenge-Gewinnerin Gina Beckmann etwas laufen könnte. Denn aufmerksame Follower entdeckten die Blondine auf einem Bild des Bachelor in Paradise-Girls! Kurz vor den Spekulationen sprach Promiflash mit Gina über Stephie – damals lief aber noch die Sendung "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken": "Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil gerade noch die Show ausgestrahlt wird. Deswegen halte ich mich noch bedeckt. Aber ja, das könnte spannend werden." Sagen die beiden Ladys etwa bald was dazu, da das Format nun beendet ist?

Ganz offensichtlich brauchen die Fans kein richtiges Statement. "Ich date natürlich auch im Privaten und das mache ich aktuell", schrieb Stephie kürzlich zu einem Bild in ihrer Instagram-Story. Im Hintergrund war eine verpixelte Person zu sehen. Doch die Tattoos der Frau waren zu erkennen – und einige User sind der Meinung: Das sind Ginas Tintenkunstwerke! Doch das ist nicht das einzige Indiz, welches zu einer Romanze passen könnte.

Im Oktober 2023 machten Knutschbilder der beiden die Runde. "Die Bilder sprechen für sich. Ich würde sagen, wir finden uns recht anziehend", hatte Gina damals im Interview mit Promiflash erklärt. Offenbar verbringen die zwei Frauen immer noch Zeit miteinander. Vielleicht werden sie sich aber weiterhin bedeckt halten. Denn demnächst wird die neue Prominent getrennt-Staffel ausgestrahlt – und Gina ist mit ihrer Ex dabei!

Anzeige

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Reality-TV-Kandidatin

Anzeige

RTL Gina Beckmann (r.) und Emily bei "Prominent getrennt"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de