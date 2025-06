Franz Wagner bestätigt Teilnahme an der EuroBasket 2025

Endlich herrscht Klarheit: Franz Wagner, Basketballspieler der Orlando Magic, hat offiziell seine Teilnahme an der FIBA EuroBasket 2025 zugesagt. Im MagentaTV-Format "Bestbesetzung" mit Johannes B. Kerner (60) erklärte der NBA-Star: "Das ist der Plan. [...] Ich freue mich sehr." Das Sport-Event findet vom 27. August bis 14. September in Lettland, Finnland, Polen und Zypern statt und wird mit Spannung erwartet. Das deutsche Team um den 2,08 Meter großen Small Forward geht mit hohen Erwartungen an den Wettbewerb heran. 2023 hatte die Nationalmannschaft sogar den Weltmeistertitel geholt.

Während Franz für das Turnier bereit ist, muss sein Bruder Moritz Wagner dieses Mal passen. Der Center kuriert einen Kreuzbandriss aus und wird die deutsche Mannschaft daher nur von der Seitenlinie aus unterstützen können. "Ich glaube, auch wenn Moritz dieses Jahr nicht spielen kann, haben wir wieder ein richtig gutes Team", sagte Franz dennoch optimistisch. Die Verletzung des 28-Jährigen stammt aus einem NBA-Spiel im Dezember 2024, bei dem er unglücklich gestürzt war.

Die Geschichte der sportlichen Brüder wurde kürzlich in einer ZDF-Dokuserie festgehalten. In "The Wagner Brothers – Zwei Brüder, ein Traum" konnten die Zuschauer sie von ihren Anfängen bei Alba Berlin bis zur Profikarriere bei Orlando Magic verfolgen. Nachdem die Show bei den Fans gut angekommen war, legte der öffentlich-rechtliche Sender mit einer zweiten Sportdoku rund um die Basketballspielerin Satou Sabally nach. "Crunchtime – Satou Saballys Weg an die Basketball-Weltspitze" ist seit Mai in der Mediathek verfügbar.

Instagram / franz_weasley Moritz und Franz Wagner, NBA-Spieler

ZDF / Tobias Schult Moritz und Franz Wagner, NBA-Spieler

