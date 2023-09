Deutschland wird zum ersten Mal Weltmeister im Basketball!

Die Fans haben Grund zum Feiern! Im Jahr 1950 wurde die Weltmeisterschaft im Basketball ins Leben gerufen. Seitdem findet das internationale Turnier alle vier Jahre statt – in diesem Jahr waren die Philippinen, Indien und Japan die Gastgeber. Heute war das Finale, bei dem Deutschland und Serbien in Manila gegeneinander antraten. An dieses Match dürften sich in Zukunft viele zurückerinnern, denn es wurde Geschichte geschrieben: Deutschland holt sich den Sieg und wird damit zum allerersten Mal Weltmeister!

Der Bundestrainer Gordon Herbert ist wohl außer sich vor Freude: Seine Mannschaft hat im heutigen Finale mit 83:77 die Weltmeisterschaft für sich entschieden. Dieses Ergebnis erzielte das Team durch seine starke Verteidigung und einen Lauf im dritten Viertel. Besonders der Nationalspieler Dennis Schröder drehte auf: Er war mit 28 Punkten der Topscorer des Finales.

Auch die Fans können es gar nicht glauben, dass sich Deutschland den Titel geholt. "Was für eine Sensation! Glückwunsch und so verdient⁦", gratuliert ein User auf der Socia-Media-Plattform X. "Hochverdient. Viel gefordert. Noch mehr geliefert", lobt ein weiterer Nutzer. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) gratuliert den Siegern: "Zum ersten Mal Weltmeister! Herzlichen Glückwunsch zu diesem historischen Ereignis!"

Getty Images Dennis Schröder (links) im Finale der Basketball-WM 2023

Getty Images Daniel Theis beim Finale der Basketball-WM 2023

Getty Images Die deutsche Basketballnationalmannschaft

