Neues Kapitel: Was macht Ex-Weltmeister Erik Durm heute?

Erik Durm (32) schlägt nach dem Ende seiner aktiven Karriere ein neues Kapitel auf. Der ehemalige Fußballprofi, der im Frühjahr aus gesundheitlichen Gründen seine Laufbahn beim 1. FC Kaiserslautern beendete, wird künftig als Direktor für Corporate & Public Affairs bei der Agentur Schächter Sports tätig sein, wie Kicker jetzt berichtete. Dort wird er unter anderem für die Kontakte zu Organisationen und Behörden verantwortlich sein. Mit dieser Position bleibt der dreifache Familienvater seinem Metier treu und widmet sich neuen Aufgaben abseits des Spielfelds.

Die Agentur Schächter Sports hat sich laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren zu einem führenden Anbieter im Bereich der Internationalisierung von Profiklubs entwickelt. Sie betreut derzeit Vereine wie Werder Bremen, Mainz 05, den 1. FC Kaiserslautern, den VfL Bochum, Arminia Bielefeld und die SpVgg Greuther Fürth bei ihren internationalen Maßnahmen. Erik, der 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel in Brasilien holte und sowohl in der Bundesliga als auch bei Huddersfield Town in England aktiv war, bringt dabei seine vielfältigen Erfahrungen aus der Fußballwelt ein.

In einer Pressemitteilung zeigte er sich nun begeistert über seine neue Aufgabe: "Es freut mich riesig, nun Teil der Schächter-Sports-Gruppe zu sein. Ich werde meine Erfahrungen aus meiner aktiven Karriere bestmöglich einbringen und bin begeistert von der Möglichkeit, die Expertise des deutschen Fußballs ins Ausland zu tragen und vor Ort Gutes zu bewirken." Neben seiner neuen beruflichen Herausforderung ist er aktuell auch noch für die SG Rieschweiler in der Landesliga aktiv und genießt die Zeit mit seiner Familie.

Getty Images Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2014

Getty Images Erik Durm, Fußballspieler, 2022

