Raffaela Caramela steigt bei "Fame Fighting 3" in den Ring

Raffaela Caramela hat den Vertrag unterschrieben. Die Temptation Island-Bekanntheit wird im Oktober beim großen Fame Fighting-Event antreten. Auf Instagram macht der Veranstalter nun erste Details zu dieser Neuigkeit publik. Demnach tritt die Brünette im Bantamgewicht an, einer Gewichtsklasse, die zwischen dem Fliegen- und dem Federgewicht liegt. Die genauen Details zu ihrer Gegnerin sind noch nicht öffentlich, allerdings scheint sich in dem Ankündigungs-Post ein Hinweis zu verstecken. "Wer die 'Temptation Island'-Staffel verfolgt hat, weiß, dass sie noch mit jemandem eine Rechnung offen hat", heißt es darin.

Während ihrer Zeit auf der Insel der Verführung sorgte Raffaela immer wieder mit ihrem grenzüberschreitenden Verhalten für Aufsehen. Seitdem hat die Beauty nicht nur viele Fans, sondern mindestens genauso viele Kritiker. In den Kommentaren unter dem "Fame Fighting"-Post hoffen deshalb einige User, dass sie im Ring ihr Fett wegbekommen wird. Besonders brisant: Erst vor wenigen Tagen wurde ihr "Temptation Island"-Verführer Marvin Manson als weiterer Boxer bestätigt. Ein Aufeinandertreffen der beiden TV-Stars ist allerdings aufgrund ihrer Gewichtsklasse ausgeschlossen. In einem Kommentar scherzt der Tattooliebhaber immerhin: "Kämpf um mich, aber mach dich nicht kaputt!"

Marvin und Raffaela kamen sich bei "Temptation Island" immer wieder sehr nahe. Während ihrer Zeit in der Villa kam es auch zu einem Kuss. Alles Weitere schien der Stripper zu verhindern, während die Stuttgarterin den Eindruck machte, als wollte sie mehr. In einer Fragerunde auf Social Media bestätigte sie während der Ausstrahlung, dass sie es vermutlich riskiert hätte. "Wenn ich wirklich ehrlich bin, wäre es wahrscheinlich so gelaufen: Ich wäre brutal motiviert an die Sache rangegangen – das kann ich nicht leugnen. Aber spätestens dann, wenn es ernst geworden wäre, wäre ich mittendrin in Tränen ausgebrochen", stellte sie klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Reality-TV-Darstellerin