Vor Prozess: Jimi Blue Ochsenknecht geht mit Family zelten

Ein Familienausflug der besonderen Art: Jimi Blue Ochsenknecht (33) verbrachte jetzt zusammen mit seiner Familie ein Camping-Wochenende an einem See in Österreich. Der 33-Jährige, der aktuell das Land nicht verlassen darf, schlug gemeinsam mit seiner Familie, darunter seine Geschwister Wilson Gonzalez (35) und Cheyenne (25), die Zelte auf. Anlass für das Treffen war laut Bunte der 61. Geburtstag von Mutter Natascha Ochsenknecht (61), die ihre Liebsten mit selbstgemachtem Berliner Kartoffelsalat und Buletten verwöhnte. Die Reality-Doku Diese Ochsenknechts begleitete das Abenteuer mit einem Kamerateam, wie auf Instagram zu sehen war.

Doch nicht alles verlief wie geplant, wie die Familie in ihren Instagram-Storys teilte. Während Jimi sich mutig aufs Flyboard wagte und für sportliche Unterhaltung sorgte, musste seine Schwester Cheyenne ins kalte Wasser springen, um einen Ball ihrer Kinder zu retten. Natascha kämpfte unterdessen mit dem regnerischen Wetter und lästigen Mücken, gegen die sie sich mit "Moskito-Socken" und einem Ganzkörpernetz wappnete. Oma Bärbel gönnte sich hingegen den Luxus, im Wohnmobil statt im Zelt zu schlafen. Trotz kleiner Pannen und Herausforderungen rückte die Familie zusammen, was gerade in Jimis aktueller Lage ein wichtiges Zeichen sein könnte.

Für Jimi steht nach diesem kleinen Abenteuer ein nervenaufreibender Termin bevor. Am 22. August muss er sich in Innsbruck vor Gericht wegen einer nicht beglichenen Hotelrechnung verantworten. Der Schauspieler, der Ende Juni festgenommen und nach Österreich ausgeliefert wurde, zeigt sich jedoch auf Instagram einsichtig: "Ich muss für mein Fehlverhalten gerade stehen und trage dafür die Verantwortung und die Konsequenzen." Nach Hinterlegung einer Kaution wurde er freigelassen, verpflichtete sich jedoch, bis zum Ende des Verfahrens in Österreich zu bleiben. Der ehemalige Kinderstar verbringt die Zeit bis dahin auf dem Hof seiner Schwester.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

ActionPress / Michael Timm Familie Ochsenknecht bei der "Diese Ochsenknechts"-Premiere

TikTok / chayasavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht im April 2025

