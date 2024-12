Jennifer Tilly akzeptiert "Chucky"-Puppen als Grabgeschenke

Die Schauspielerin Jennifer Tilly (66) hat bekannt gegeben, dass es sie nicht stören würde, wenn Fans nach ihrem Tod "Chucky"-Puppen auf ihrem Grab hinterlassen würden. In einem Gespräch mit dem Magazin Interview sagte die 66-Jährige: "Ich habe mich damit abgefunden, dass die Leute 'Chucky'-Puppen auf mein Grab legen werden, und das ist in Ordnung für mich." Jennifer, die in der "Chucky"-Horrorreihe die mörderische Puppe Tiffany Valentine spielt und spricht, fügte hinzu, dass die Fans der Serie "die größten Fans der Welt" seien.

Jennifer, die 1995 für ihre Rolle als Olive Neal in "Bullets Over Broadway" für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert wurde, hatte zunächst Bedenken, in "Chuckys Braut" mitzuwirken. "Ich dachte, Horrorfilme sind etwas, das man am Anfang oder Ende seiner Karriere macht, aber nicht auf dem Höhepunkt", erklärte sie. Dennoch entschied sie sich dafür und erkannte schließlich, dass die Natur des "Chucky"-Universums gut zu ihrer "fantastischen" Persönlichkeit passt. Sie sagte: "Mir wurde klar, dass 'Chucky' und 'Chuckys Braut' riesige Kultphänomene sind."

Auch abseits der Horrorszene wagt die Schauspielerin ungewöhnliche Schritte und erscheint als Freundin der Hausfrauen in der 14. Staffel von "The Real Housewives of Beverly Hills". "Ich dachte, es wäre kitschig, das zu tun", verriet sie über die Teilnahme an der Reality-Show. Doch dann musste sie feststellen, dass es ganz anders war, und bezeichnete die Show als "eine der schwierigsten Dinge", die sie je gemacht hat. Privat liebt Jennifer es, ihre Individualität auszuleben und betonte, dass sie schon immer ein Filmstar sein wollte.

Action Press / SIPA PRESS Jennifer Tilly in "Chuckys Baby"

Getty Images Schauspielerin Jennifer Tilly im Februar 2020

