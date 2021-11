Es war ein kunterbunter Starauflauf! Das Modehaus Gucci verwandelte den berühmten Hollywood Boulevard in der Filmmetropole Los Angeles gestern Abend kurzerhand in einen riesigen Laufsteg. Neben vielen Models in ausgefallenen Entwürfen war dabei auch viel stilsichere Prominenz zu bestaunen: Dakota Johnson (32), Jennifer Tilly (63) und Schauspielerin Diane Keaton (75) waren nur einige der Berühmtheiten – und sorgten in der kalifornischen Millionenstadt für richtig viel Glamour!

Dakota Johnson erschien zu dem Event in einem umwerfenden Outfit: Das aparte Funkeln ihres tief ausgeschnittenen, kurzen schwarzen Paillettenkleides war weithin zu sehen. Besonders auffällig waren die glänzenden Schließen über der Brust der Schauspielerin. Zu ihrem Dress kombinierte die 32-Jährige eine elegante Strumpfhose und schwarze High Heels.

Grande Dame Diane Keaton trug über einem weißen Kleid einen auffälligen Mantel: Das beigefarbene und eng taillierte Stück stammt aus einer Kooperation von Gucci und Balenciaga. Die cognacfarben abgesetzten Nähte passten perfekt zu ihren Handschuhen und dem Hut, mit dem die Schauspielerin ihr Outfit abrundete.

Jennifer Tilly verzückte Fans und Fotografen in einem gelben Kleid. Die Robe aus transparentem Stoff war auf der Vorderseite mit einem reichen Blumenmuster bestickt. Ausgestellte Schultern und ein farblich abgestimmtes Collier rundeten den Style der gebürtigen Kalifornierin ab.

Anzeige

twoeyephotos/MEGA Dakota Johnson bei Guccis "Love Parade" im November 2021

Anzeige

twoeyephotos/MEGA Diane Keaton bei Guccis "Love Parade" im November 2021

Anzeige

twoeyephotos/MEGA Jennifer Tilly bei Guccis "Love Parade" im November 2021

twoeyephotos/MEGA Jennifer Tilly bei Guccis "Love Parade" im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de