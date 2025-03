Aus diesem Grund will Jennifer Tilly keine Kinder bekommen

Jennifer Tilly (66), bekannt aus der "Chucky – Die Mörderpuppe"-Filmreihe, spricht offen über ihre Entscheidung, keine Kinder zu bekommen. In der Talkshow "Sherri" erklärt die Schauspielerin, dass sie nie den Wunsch verspürt habe, Mutter zu werden. Als Grund nennt sie ihre schwierige Kindheit und die Befürchtung, dieselben Fehler wie ihre Mutter zu machen. "Manchmal treffe ich schlechte Entscheidungen bei Männern, und ich wollte meinen Kindern so etwas nicht zumuten", gesteht Jennifer. Bereits zuvor sprach sie über dieses Thema in der Reality-Serie Real Housewives of Beverly Hills.

In der Talkshow gibt Jennifer zudem einen humorvollen Einblick in ihre Gedankenwelt rund um das Thema Kinderkriegen. Mit Ende 30 habe sie den sprichwörtlichen "biologischen Druck" gespürt, was sich sogar in ihren Träumen niedergeschlagen habe. In einem besonders skurrilen Traum sei sie von Babys verfolgt worden, die riefen: "Mama, Mama, wir wollen geboren werden!" Dabei habe sie versucht, sich den Weg zu bahnen, weil sie im Traum zu einer Preisverleihung musste. Doch trotz des wachsenden Drucks ging sie diesen Weg nicht. Schließlich scherzt Jennifer, dass ihre Beiträge zur Welt nicht aus Kindern bestünden, sondern aus ihren ikonischen "Chucky"-Filmen. "Ich träume davon, dass Leute kleine Chucky-Puppen auf meinem Grab hinterlassen", fügt sie mit einem Lachen hinzu.

Jennifer hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Bereits in den 80ern startete sie mit Rollen in Serien wie "Hill Street Blues" und Kassenschlagern wie "Bullets Over Broadway", wofür sie sogar eine Oscar-Nominierung erhielt. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie auch als Sprecherin in "Family Guy" aktiv und begeistert mit ihrer charmanten Stimme seit rund 25 Jahren die Fans der Serie. Das Thema Kinder schien sie nie zu bremsen – ihr Leben und ihre Karriere verlaufen genau nach ihrem eigenen Drehbuch.

