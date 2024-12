Jennifer Tilly glänzt bei ihrem "The Real Housewives"-Debüt

Schauspielerin Jennifer Tilly (66), bekannt durch ihre ikonische Darstellung als Tiffany in der "Chucky"-Reihe, mausert sich in der 14. Staffel von The Real Housewives of Beverly Hills zum Publikumsliebling. Anfangs nur als Begleitung ihrer Freundin Sutton Stracke in der Show zu sehen, taucht sie nun tiefer in die Welt des Glamours und der Konflikte ein. Auch wenn sie in einer Nebenrolle einen eher sanften Einstieg erlebte, beschreibt die US-Amerikanerin die Dynamik der Gruppe als kräftezehrend. "Jeder spielt ein Spiel. Es geht nur darum, wer es am besten spielt", verriet sie kürzlich gegenüber The Hollywood Reporter.

Als erfolgreiche Pokerspielerin weiß Jennifer genau, wie man mit Druck umgeht. Doch ihre neue Rolle im Reality-TV stellte sie offenbar vor völlig neue Herausforderungen. Die Arbeit am Set, bei der ihrer Aussage nach reale Beziehungen auf dem Spiel stehen, ging nicht spurlos an ihr vorbei. "Während der Dreharbeiten bekam ich ein nervöses Augenzucken, das monatelang anhielt", gestand sie im Interview. Trotz aller Strapazen konnte sie mit ihrer humorvollen Art und ihrem Faible für Luxus – von Designeroutfits bis hin zu ihrer sündhaft teuren Louis-Vuitton-Tasche – die Herzen der Zuschauer im Sturm erobern.

Wie sich Jennifer all den Luxus leisten kann, ist längst kein Geheimnis mehr: Neben ihren beachtlichen Pokergewinnen, die ihr nicht nur über eine Million Dollar einbrachten, sondern auch einen Platz in der "Women's Poker Hall of Fame" sicherten, profitierte sie auch von ihrer letzten Ehe finanziell. Ihr 2015 verstorbener Mann Sam Simon (✝59), Mitbegründer von The Simpsons, mit dem sie bis 1991 verheiratet war, hinterließ ihr ein beachtliches Vermögen. Ihre Teilnahme an "The Real Housewives of Beverly Hills" scheint daher kaum finanziell motiviert, sondern aus tatsächlicher Freude an der glamourösen Welt des Reality-TVs entstanden zu sein, was auch vor dem Bildschirm deutlich spürbar wird.

Jennifer Tilly in "Chuckys Baby"

Jennifer Tilly bei Guccis "Love Parade" im November 2021

