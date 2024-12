Christina Applegate erkannte erste MS-Anzeichen bei Dreh

Christina Applegate (53) hat nun enthüllt, dass sie ein frühes Symptom ihrer Multiplen Sklerose (MS) während der Dreharbeiten zur Netflix-Serie "Dead to Me" übersehen hat. Die 53-jährige Schauspielerin erinnerte sich in ihrem Podcast "MeSsy", den sie gemeinsam mit Jamie-Lynn Sigler (43) moderiert, daran, dass sie am Set gestürzt sei, was sie nun als erstes Anzeichen ihrer Krankheit erkennt. Sie sagte: "Ich erinnere mich, dass ich an diesem Tag gefallen bin. Hallo, erstes Anzeichen von MS!"

Das Gespräch fand mit der Gastrednerin Liz Feldman (47) statt, der Schöpferin von "Dead to Me". Diese äußerte im Podcast, dass sie schon während der Pilotfolge Veränderungen bei Christina wahrnahm. "Ich erinnere mich, dass du beim Dreh des Piloten ein paar Mal das Gleichgewicht verloren hast", sagte Liz. Damals schob das Team die Vorfälle auf die langen Drehtage. "Wir hatten wahrscheinlich 14 oder 15 Stunden gedreht. Es schien völlig verständlich, dass jeder zusammenbrechen würde", fügte sie hinzu. Erst später wurde klar, dass diese Anzeichen auf Christinas MS-Erkrankung hinwiesen, die sie im August 2021 öffentlich machte.

Trotz der Diagnose setzte Christina die Arbeit an der dritten Staffel von "Dead to Me" fort und erhielt dabei immense Unterstützung vom gesamten Team. Sie betonte im Podcast: "Dass ihr meine Gesundheit an erste Stelle gesetzt habt, bedeutet mir unendlich viel." Die Schauspielerin fand in der Serie sogar eine Form der Bewältigung: "Die Rolle in 'Dead to Me' gab mir dieses seltsame Ventil, um damit umzugehen."

Getty Images Liz Feldman, Autorin

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

