Trash-TV hilft Christina Applegate durch harte MS-Behandlung

Christina Applegate (52) ist an Multipler Sklerose erkrankt. Im Podcast "This Life of Mine with James Corden" verrät die Schauspielerin nun, dass es eine Sache gibt, die ihre Behandlungen erträglicher machen: "Ich finde Reality-TV sehr nützlich. Jeder, der mich gut kennt, weiß, dass es rund um die Uhr in meinem Zimmer läuft, weil ich mein Zimmer nicht oft verlasse." Dabei erklärt sie, was sie so sehr an Reality-TV liebt: "Ich liebe es, die Unvollkommenheiten echter Menschen zu sehen, wow. Diese Menschen existieren. Ich liebe das. Deshalb liebe ich Reality-TV, weil es mich wahnsinnig macht, dass sie auf dieser Erde herumlaufen und sich so verhalten."

Ihre MS-Erkrankung beeinträchtigt ihr Leben schon länger. Anfangs konnte sie ihre Symptome nicht zuordnen, wie sie im weiteren Gespräch offenbart: "Jahrelang hatte ich seltsame Dinge wie Gleichgewichtsstörungen und Sprachprobleme. Meine Hände haben manchmal einfach gezittert." Sie versuchte während der "Dead to Me"-Dreharbeiten durchzuhalten und hatte ihre Symptome ignoriert. Über einen Zoom-Call mit ihrem Arzt erfuhr die Darstellerin von ihrer schweren Diagnose. "Ich öffnete mein Zoom und da war er und er schaute mich an und sagte: 'Es tut mir so leid'. Und ich sagte: 'Was meinen Sie?' und er erklärte: 'Hier ist ein Bild von Ihrem Gehirn. Es tut mir leid, es sind ungefähr 30 Läsionen überall in ihrem Gehirn'", erzählt Christina.

Die Diagnose veröffentlichte die 52-Jährige vor rund drei Jahren. Seitdem geht sie sehr offen mit den Auswirkungen der Nervenkrankheit um. Die Erkrankung belastet die TV-Darstellerin auch psychisch extrem, wie sie vor Kurzem in dem Podcast "MeSsy" erklärte: "Ich bin gerade in einer Depression, die ich seit Jahren nicht mehr gespürt habe. Eine echte Scheiß-Depression, die mir ein bisschen Angst macht, weil sie sich wirklich fatal anfühlt. Ich bin im Moment in einer Dunkelheit gefangen, die ich noch nie gespürt habe..."

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

