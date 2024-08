Christina Applegate berichtet von dem Moment der MS-Diagnose

Christina Applegate (52) spricht über ihre Symptome, die letztendlich zu ihrer Diagnose Multiple Sklerose (MS) führten. In der Show "This Life of Mine with James Corden" erzählt die Schauspielerin, dass sie sich monatelang schlecht gefühlt und immer wieder seltsame Beschwerden gehabt habe, bevor sie im Januar 2021 die niederschmetternde Diagnose erhielt. "Es war schrecklich", meint Christina unverblümt. Zu der Zeit hat sie gerade die Serie "Dead to Me" gedreht. "Ich musste die Produktion anrufen und sagen: 'Leute, ich habe verdammte MS'", erinnert sie sich an das schockierende Gespräch und fügt hinzu, dass die Dreharbeiten daraufhin für eine Woche unterbrochen werden mussten.

Vor ihrer Diagnose litt Christina unter Gleichgewichts- und Sprachproblemen sowie zittrigen Händen. Beim Tennisspielen fiel ihr wiederholt das Knie aus, doch sie schob alles zunächst auf Dehydration oder zu heißes Wetter. Die Beschwerden wurden jedoch immer schlimmer, und als Christinas Mutter kurz vor Weihnachten 2020 mit Krebs diagnostiziert wurde, bemerkte die Schauspielerin zusätzlich, dass ihre Zehen taub wurden. "Ich habe es ignoriert und bin trotzdem gewandert, und dann habe ich gedacht: 'Wow, das ist, hmm. Das ist ein komischer Muskelkrampf.'"

Christina teilte ihre Diagnose einige Monate später öffentlich auf X. Seitdem geht sie total offen damit um und steht zu ihren körperlichen Veränderungen. Schon mehrfach besuchte sie einen Red Carpet mit ihrem Gehstock. Trotz der unheilbaren Erkrankung stand die US-Amerikanerin auch einige Zeit weiter vor der Kamera und beendete die letzte Staffel von "Dead to Me".

Getty Images Christina Applegate bei der Premiere von "Bad Moms"

Getty Images Christina Applegate und Tochter Sadie bei den SAG Awards 2023

