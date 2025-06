Der Verlust ihres Vaters trifft Christina Applegate hart

Christina Applegate (53) sprach in der neuesten Folge ihres Podcasts "MesSy" offen über den Tod ihres Vaters Robert Priddy, der im April verstorben ist. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Eine schrecklich nette Familie", teilte dabei ihre tiefen Gefühle der Trauer und des Bedauerns. "Es gibt so viel, was ich hätte sagen oder tun sollen", gestand sie. Besonders schmerzhaft sei der Gedanke, dass sie nun nie mehr mit ihm sprechen könne. Gleichzeitig erinnerte Christina sich liebevoll an ihn als Großvater ihrer 14-jährigen Tochter Sadie Grace, die sie mit ihrem Ehemann Martyn LeNoble (56) hat.

Die 53-Jährige, die seit ihrer Multiple-Sklerose-Diagnose im Jahr 2021 mit gesundheitlichen Herausforderungen kämpft, sprach offen darüber, wie schwer es ihr fällt, sich an all die Veränderungen in ihrem Leben zu gewöhnen. Dennoch bemüht sie sich, das Andenken an ihren verstorbenen Vater täglich zu ehren – indem sie eine Kerze neben seinem Foto anzündet. Mit bewegter Stimme berichtete sie von der emotionalen Belastung, die der Verlust ihres Vaters, aber auch andere Abschiede in ihrem Leben mit sich gebracht haben. Besonders schmerzhaft sei jene Art von Verlust, bei der ein Mensch zwar körperlich noch existiert, aber dennoch aus dem eigenen Leben verschwindet – ein besonders tiefer, unerträglicher Herzschmerz.

Christina Applegate wuchs unter den wachsamen Augen ihres Vaters auf – ein Verhältnis, das nicht immer frei von Spannungen war. Doch in seiner Rolle als Großvater veränderte sich ihre Sicht auf ihn spürbar, und sie begann, ihn auf eine neue, tiefere Weise zu schätzen. Immer wieder sprach sie auch offen über die emotionale Last, die ihre Krankheit mit sich bringt. Mit dieser Ehrlichkeit ist sie zu einer wichtigen Stimme für Menschen geworden, die selbst mit gesundheitlichen Einschränkungen leben.

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

2022 HPA / Hutchins Photo/Newscom/The Mega Agency Christina Applegate mit ihrer Tochter Sadie bei ihrer Walk-of-Fame-Zeremonie 2022

