Wegen MS? Christina Applegate kämpft mit Motilitätsstörungen

Christina Applegate (53) gibt in ihrem Podcast "MeSsy", den sie zusammen mit Kollegin Jamie-Lynn Sigler (43) moderiert, eindringliche Einblicke in ihren Kampf gegen Multiple Sklerose (MS). In der Episode vom 18. März berichtete die Schauspielerin, dass sie seit ihrer Diagnose vor drei Jahren über 30-mal im Krankenhaus behandelt werden musste. Symptome wie Erbrechen, Durchfall und starke Schmerzen seien regelmäßig aufgetreten. "Es ist unvorstellbar", erklärt Christina, die inzwischen vermutet, dass sogenannte Motilitätsstörungen ihrer Organe für diese Beschwerden verantwortlich sein könnten.

In der Folge richtet sich Christina auch direkt an Betroffene und teilt ihre Gedanken zu möglichen Ursachen. Sie vermutet, dass ihre Symptome auf Motilitätsstörungen zurückzuführen sein könnten: eine Beeinträchtigung der Beweglichkeit innerer Organe, die mit MS in Verbindung stehen könnte. Ein Hörer, der ähnliche Symptome schilderte, habe sie auf diese Idee gebracht. "Wenn ich groß auf die Toilette muss, muss ich mich übergeben", gibt die "Eine schrecklich nette Familie"-Darstellerin offen zu, betont aber, dass dies keine ärztliche Diagnose sei. Dennoch will sie das Thema bei ihrem nächsten Arzttermin ansprechen und die Beobachtungen des Hörers mitbringen, um mögliche Zusammenhänge zu erörtern.

Christina erhielt ihre MS-Diagnose im Jahr 2021, nachdem sie erste Symptome bereits 2019 verspürt hatte. Während der Dreharbeiten zur finalen Staffel von "Dead to Me" bemerkten ihre Kolleginnen und Kollegen, wie sie immer wieder das Gleichgewicht verlor. Die Schauspielerin versucht trotz der schweren Zeiten, über ihren Podcast anderen Betroffenen Hoffnung zu geben. Ihr Humor, auch über die eigene Krankheit, zeigt, dass sie sich den Lebensmut bewahrt hat, obwohl diese chronische Erkrankung ihren Alltag stark einschränkt.

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate bei den Golden Globe Awards, 2020

