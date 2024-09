So viel Geld spendete Christina Applegate im Drogenrausch

Christina Applegate (52) nimmt selten ein Blatt vor den Mund. In einer Folge des "Armchair Expert"-Podcasts erzählte die Schauspielerin offen und ehrlich von einer Jugendsünde, die sie mehrere hundert Euro gekostet hat. "Meine Freundin Mandy und ich haben bei ihr zu Hause ein paar Pilze gegessen, ich glaube, ich war 16", begann sie ihre Geschichte. Dabei habe sie gemeinsam mit ihrer Freundin "Comic Relief" gesehen – einen Spendenmarathon im britischen Fernsehen. Als der Rausch der Magic Mushrooms einsetzte, kamen die Teenies auf eine glorreiche Idee: Sie wollten mit der Kreditkarte des Vaters ihrer Freundin etwas Gutes tun.

"Wir haben so sehr gelacht. Wir haben immer wieder mit dem Wählscheibentelefon [bei der Hotline] angerufen und dort die Kreditkarte ihres Vaters angegeben, um Geld zu spenden", berichtete die heute 52-Jährige. "Das haben wir die ganze Nacht gemacht und Hunderte von Dollar ausgegeben", gestand sie und fügte hinzu: "Wir sind in wirklich große Schwierigkeiten geraten." Wie genau die Konsequenzen für die Teenager ausgesehen haben, verriet der "Dead to Me"-Star nicht. Allerdings habe sie daraus eine wichtige Erkenntnis für ihr Leben gezogen. "Drogen sind nichts für mich", betonte Christina.

Auch gegen die Symptome ihrer Multiplen Sklerose sei Christina schon mal mit pflanzlichen Drogen angegangen: Mit einem Joint wollte sie die Schmerzen betäuben – auch das sei aber "kein guter Schritt" für sie gewesen. Obwohl sie diese Geschichten mit einer Menge Humor erzählte, ist bekannt, dass der "Eine schrecklich nette Familie"-Star sehr unter der Krankheit leidet. Vor knapp drei Jahren ging sie mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit. Während eines Auftritts bei "Good Morning America" gestand die Blondine, wie schlecht es ihr an manchen Tagen gehe. "Ich werde niemals aufwachen und denken: Das ist großartig! Ich wache auf und werde jeden Tag daran erinnert", gestand sie in dem Interview.

Getty Images Christina Applegate bei den Golden Globe Awards, 2020

Getty Images Christina Applegate im Februar 2023

