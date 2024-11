So schlimm sind Christina Applegates MS-Schmerzen wirklich

Christina Applegate (52) leidet extrem unter den Schmerzen, die durch ihre Multiple Sklerose verursacht werden. "Ich liege schreiend im Bett – diese stechenden Schmerzen, dieses Drücken", klagte die ehemalige Schauspielerin in der aktuellen Episode ihres Podcasts "MeSsy". Mit ihrem Co-Host Jamie-Lynn Sigler (43) und ihrem Gast Rory Kandel teilte sie ihre Erfahrungen mit der Erkrankung. Christinas Schmerzen würden direkt nach dem Aufstehen beginnen. "Ich stelle meine Füße auf den Boden und es ist, als würden sie brennen. Sie schmerzen so sehr, wenn ich sie nur berühre", berichtete die TV-Darstellerin. Von außen seien die Schmerzen nicht zu erkennen, was Christina als "Schönheit der unsichtbaren Krankheit" bezeichnete. Einfache Aufgaben seien für sie tägliche Herausforderungen. Christina könne kaum mehr nach ihrem Handy greifen oder eine Fernbedienung bedienen.

Christina wurde im August 2021 während der Dreharbeiten der dritten Staffel der Dramaserie "Dead to Me" mit Multipler Sklerose diagnostiziert. Seitdem spricht sie offen über ihre Diagnose und setzt sich für die Aufklärung der unheilbaren Krankheit ein, die das zentrale Nervensystem schädigt und die Schutzschicht um die Nervenfasern angreift. Christina priorisierte ihre Gesundheit und musste 2022 ihre Schauspielkarriere beenden. Neben den körperlichen Schmerzen ist die Erkrankung auch eine emotionale Belastung für Christina. "Es gibt Tage, an denen ich die ganze Zeit nur im Bett liege", gab sie in der neuesten Podcastfolge zu.

Die fortschreitende chronisch-entzündliche Erkrankung veränderte den Körper der Kalifornierin. "Ich habe keine Muskeln in meinen Beinen. Ich sehe aus wie 'Humpty Dumpty'. Meine winzigen, seltsamen Beine und dann mein dicker Menopause-Bauch", berichtete die "Bad Moms"-Darstellerin vor einigen Monaten. Ihr Humor helfe ihr, mit der Erkrankung umzugehen. "Ich kann keine Flaschen mehr öffnen, also auf Wiedersehen, Gurkengläser!", witzelte Christina in der neuen Podcastfolge.

Getty Images Christina Applegate im Januar 2023

Getty Images Christina Applegate im Februar 2023

