Christina Applegates Körper hat sich wegen MS sehr verändert

TV-Darstellerin Christina Applegate (52), die seit einiger Zeit unter den Symptomen ihrer Multiplen Sklerose leidet, sprach kürzlich über die körperlichen Veränderungen, die die fortschreitende Immunkrankheit mit sich bringt. In der aktuellen Folge des "MeSsy"-Podcasts, den sie gemeinsam mit ihrer Schauspielkollegin Jamie-Lynn Sigler (43) moderiert, beschrieb die Kalifornierin, wie sich ihr Körper durch die Krankheit verändert hat: "Ich habe keine Muskeln in meinen Beinen. Ich sehe aus wie 'Humpty Dumpty'. Meine winzigen, seltsamen Beine und dann mein dicker Menopause-Bauch."

Christina gab zu, dass sie schon vor dem Ausbruch ihrer Krankheit eher eine Stubenhockerin gewesen sei und es sich gerne in ihrem Bett gemütlich gemacht habe. Durch das Fortschreiten der MS ist sie nun darauf angewiesen, zu Hause zu bleiben. Die "Bad Moms"-Darstellerin erzählte ihrer Podcast-Partnerin, die ebenfalls an MS erkrankt ist, in diesem Zuge: "Ich bin jetzt gerne zu Hause, weil ich gerne in meinem Bett bin, aber gleichzeitig will ich auch nicht in meinem Bett sein. Aber wenn ich erst einmal ausgehe, bin ich froh, dass ich es getan habe." Ihre Freunde würden ihre Einschränkungen mittlerweile verstehen und keine körperlich anstrengenden Aktivitäten wie Wandern von ihr erwarten. "Das wird einfach nicht passieren, weil ich im Moment gar nicht fit bin", erklärte sie. Durch den Mangel an körperlicher Betätigung fühle sie sich kraftlos – selbst kleine Anstrengungen wie Bergaufgehen wären sehr beschwerlich für sie.

Ihre Diagnose machte der "Eine schrecklich nette Familie"-Star vor rund drei Jahren öffentlich. Seitdem geht sie ganz offen mit den Auswirkungen der Nervenkrankheit um. Die Erkrankung belastet die Schauspielerin auch psychisch extrem, wie sie vor einigen Wochen ebenfalls in ihrem Podcast berichtete: "Ich bin gerade in einer Depression, die ich seit Jahren nicht mehr gespürt habe. Eine echte Scheiß-Depression, die mir ein bisschen Angst macht, weil sie sich wirklich fatal anfühlt. Ich bin im Moment in einer Dunkelheit gefangen, die ich noch nie gespürt habe..."

Getty Images Christina Applegate bei ihrer Walk-of-Fame-Ehrung, 2022

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

