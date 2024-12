OnlyFans-Model schlief mit 101 Männern an nur einem Tag

Das OnlyFans-Model Lily Phillips (23) wollte sich bei ihren Fans mit einer außergewöhnlichen Aktion bedanken: Innerhalb von nur 24 Stunden kündigte sie an, mit 100 Männern Geschlechtsverkehr zu haben. "Es gibt nicht viele Leute, die ein Mädchen abonnieren und dann mit ihr schlafen können", erklärte die Content Creatorin im Interview mit Daily Star. Das Unterfangen fand am 19. Oktober in einem Airbnb in London statt. Sie erhielt zahlreiche Bewerbungen und wählte die Kandidaten kurz vor dem Sex-Event aus – am Ende waren es sogar 101 Männer, mit denen sie innerhalb von 14 Stunden intim wurde.

Der YouTuber Josh Pieters dokumentierte das Geschehen und veröffentlichte es auf seinem Kanal. Obwohl Lily voller Enthusiasmus in den Tag startete, zeigte ein Video sie später sichtlich mitgenommen und emotional, als sie ihre Erfahrungen reflektierte. Im Laufe des Tages wurde die Belastung für Lily immer deutlicher spürbar. Sie gab vor der Kamera zu: "Es war hart" und fügte hinzu, dass sie nicht sicher sei, ob sie es weiterempfehlen würde. Nachdem sie ihr Vorhaben abgeschlossen hatte, musste sie sich kurz von den Dreharbeiten zurückziehen, da sie von ihren Emotionen überwältigt wurde und in Tränen ausbrach. "Manchmal dissoziiert man", gestand sie den Filmemachern und gab zu, dass das Erlebnis intensiver war, als sie erwartet hatte, besonders weil sie durch einige Begegnungen hetzen musste. "Nach stundenlangen Sexstellungen taten mir Körper und Glieder weh. Ich fühlte mich, als wäre ich von einem Bus überfahren worden", gab die Influencerin gegenüber Metro zu.

Trotz der emotionalen Belastung bereut Lily ihr Experiment nicht. Im Gegenteil, sie plant bereits ihr nächstes großes Vorhaben: Im Jahr 2025 will sie mit 1.000 Männern innerhalb von 24 Stunden schlafen und damit einen Weltrekord aufstellen. Ihr Handeln verteidigte sie als persönliche Entscheidung und Teil ihrer Karriere. "Ich mache das, weil ich es liebe, nicht wegen des Geldes", so Lily.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was haltet ihr von Lilys Aktion? Ziemlich krass, aber auch sehr mutig. Ein bisschen zu viel des Guten. Ergebnis anzeigen