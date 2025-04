Nach Sex-Event mit Lily Phillips: OnlyFans-Model braucht OP

Nach einer spektakulären Aktion, bei der Pornodarstellerin Lily Phillips (23) und ihre Kollegin Tiffany gemeinsam vor laufender Kamera eine sexuelle Mega-Challenge absolvierten, endete der Tag für Letztere im Krankenhaus. Für den Videodreh hatte das OnlyFans-Duo insgesamt 50 Männer "durch die Hintertür hereingebeten", was bei Tiffany zu schweren Verletzungen im Bereich des Afters führte. Wie sie jetzt in einem Clip auf Instagram mitteilte, musste die Austrittsöffnung ihres Darmkanals nach dem Marathon chirurgisch wiederhergestellt werden. Zwar hätte sie nach der OP immer wieder Blut verloren, doch würden die Schmerzen nun – rund eine Woche später – langsam nachlassen.

Laut Tiffany, in den sozialen Medien als Wisconsin Tiff bekannt, habe sie in ihrer Karriere noch nie eine solche Herausforderung erlebt, obwohl sie bereits seit über zwei Jahrzehnten in der Erotikbranche arbeite. In mehreren von ihr geteilten Videos dokumentierte sie sowohl ihre Vorbereitungen auf den operativen Eingriff als auch die Auswirkungen des schlüpfrigen Marathons insgesamt. Dabei riet sie vor allem Fans, die keine Krankenversicherung haben, von ähnlichen Aktionen dringend ab: "Wenn ihr nicht Tausende für eine Operation zahlen wollt, lasst die Finger davon." Die Community des Erotikmodels zeigte sich gespalten: Viele Follower äußerten Entsetzen über den Vorfall, während andere eher neugierig auf die tragischen Schilderungen reagierten.

Für Lily war dies nicht das erste Mal, dass sie mit einem ungewöhnlichen "Sexperiment" eine gewaltige Menge von Klicks generierte. Bereits zuvor hatte sie durch ein Event, bei dem sie innerhalb von 14 Stunden mit insgesamt 101 Männern intim wurde, für mächtig Furore gesorgt. Trotz der großen körperlichen Belastung scheint die junge Social-Media-Persönlichkeit ihre viel diskutierten Aktionen bisher nicht zu bereuen. Im Gegenteil: Lily plante zwischenzeitlich noch ein größeres Vorhaben mit insgesamt 1.000 Männern in 24 Stunden, legte dieses aber vorläufig auf Eis.

https://www.instagram.com/p/DHqi2L4xe4d/ OnlyFans-Model Wisconsin Tiff im April 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips im Dezember 2024

