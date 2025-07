1.113 Männer an halbem Tag: Lily Phillips bricht Sexrekord

Lily Phillips (23) hat offenbar einen neuen Rekord aufgestellt: Innerhalb von zwölf Stunden hatte sie nach eigenen Angaben Sex mit 1.113 Männern. Das gab die Erotik-Influencerin in einem Instagram-Video bekannt. Damit übertraf sie den bisherigen inoffiziellen Rekord, der bei 1.057 Männern innerhalb derselben Zeitspanne lag. Zu ihrer fragwürdigen Leistung äußerte sich Lily durchweg positiv: "Gestern war ich mit 1.113 Männern in nur zwölf Stunden zusammen. Und heute fühle ich mich erstaunlich gut. Ich meine, ich fühle mich schlapp, aber eigentlich habe ich zwölf Stunden lang Sport getrieben, also ergibt das irgendwie Sinn?"

Mit ihrer Aktion wollte Lily nicht nur den bisherigen Rekord brechen, sondern auch neue Inhalte für ihre Fansly-Plattform schaffen. Dieses Vorhaben bedeutete eine große logistische Herausforderung, die sie jedoch mit ihrem Team meisterte. Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte die 23-Jährige eine ähnliche Challenge gestartet, bei der sie innerhalb eines Tages mit rund 100 Männern geschlafen hatte. Damals schilderte sie ihre Erfahrungen als emotional belastend und körperlich fordernd, erklärte jedoch, dass sie sich für noch größere Herausforderungen rüsten wollte.

Bereits vor rund einem Monat hatte Lily ein weiteres spektakuläres Projekt angekündigt. Sie erzählte auf TikTok, dass sie im Sommer ihr bisher gewagtestes Ziel anpeilt: "Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich werde mit 10.000 Personen in einer Woche, in ein paar Tagen oder wie lange auch immer ich dafür brauche, schlafen. Es werden aufeinanderfolgende Tage sein", berichtete das Erotik-Sternchen. Eigentlich wollte sie sogar 2.000 Männer an einem Tag schaffen, musste dieses Ziel aber wegen einer ähnlichen Aktion von Bonnie Blue verwerfen.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Erotikmodel

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips im Dezember 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, November 2024

