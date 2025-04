Trauma? Lily Phillips rechtfertigt ihre OnlyFans-Karriere

Lily Phillips (23) hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Das OnlyFans-Model liebt Sex und wird dafür sogar ziemlich gut bezahlt. Doch ihr Karriereweg scheint einigen ihrer Fans Sorgen zu bereiten. Vor allem der Fakt, dass das Erotikmodel regelmäßig mit einer Vielzahl von Männern schläft. In einem Interview mit The Sun rechtfertigt Lily ihren umstrittenen Job: "Die Leute denken, dass es eine Art Trauma ist oder dass ich missbraucht wurde oder dass ich gezwungen wurde, das zu tun, und das ist einfach nicht die ganze Wahrheit. [...] Ich finde es schwierig, wenn Leute mich und meinen Job diskriminieren, weil ich einfach etwas tue, was ich liebe, und daraus eine Karriere mache."

Vor wenigen Monaten schlief Lily mit 101 Männern und hielt dieses Ereignis für eine YouTube-Dokumentation auf Kamera fest. In dem Video wurde unter anderem gezeigt, wie die 23-Jährige nach ihrem Sex-Marathon in Tränen ausbrach – ein Warnzeichen für viele Zuschauer. Doch auch für ihren emotionalen Ausbruch hat Lily eine Erklärung: "Bei dem, was ich tue, bin ich vollkommen ehrlich. Ich versuche, die raue Seite der Sache zu zeigen. [...] Ich betrachte mich selbst als Feministin. Ich glaube einfach, dass ich in der Lage sein sollte, mit so vielen Menschen Sex zu haben, wie ich will, genauso wie ein Mann es könnte." Dennoch räumt sie ein, dass sie sich zu wenig auf dieses Ereignis vorbereitet hat. "Die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, hatte, glaube ich, diese Art von [emotionaler] Wirkung auf mich", führt sie weiter aus.

Zuletzt hatte Lily mit einer Fake-Schwangerschaft für Aufsehen gesorgt. Mit einem großen Babybauch posierte die Britin auf ihren Social-Media-Profilen und deutete an, dass sie ihr erstes Kind erwarte. Nur kurze Zeit später folgte dann die Auflösung: Lily ist nicht schwanger. "Schauen Sie sich die alten Porno-Karrieren [und] -nischen wie Fortpflanzung, Schwangerschaft und so weiter an. Und bringen Sie das mit Lilys Job in Verbindung", erklärte der Pressesprecher der Netzbekanntheit gegenüber news.com.au und fügte hinzu: "Lilys Karrierewahl beinhaltet Rollenspiele, Schauspielerei und Geschichten, die den Trends folgen und das Zielpublikum in der Erwachsenenindustrie ansprechen."

