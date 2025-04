Erotikmodel Lily Phillips will eines Tages beim Sex sterben

Lily Phillips (23), die im letzten Jahr einen Rekord aufstellte, als sie an einem Tag mit 101 Männern schlief, hat ehrgeizige Pläne: Sie möchte bis ins hohe Alter beruflich – also sexuell – aktiv bleiben und am liebsten eines Tages während des Geschlechtsakts das Zeitliche segnen. Diese Offenbarung machte das OnlyFans-Model jetzt in einem YouTube-Video mit Vince Iannone. Als er fragte, ob sie plane, ihre Karriere als Erotikstar irgendwann zu beenden, antwortete sie entschieden: "Nein. Niemals. Ich liebe meinen Job." Die gebürtige Britin wurde bereits während ihres Studiums durch die Erotikplattform OnlyFans bekannt und ist dafür berüchtigt, offen über ihren extremen Arbeitseifer zu sprechen.

Im Interview zeigte Lily, dass ihr der Umgang mit ihrem Körper und ihrer Gesundheit durchaus wichtig ist – allerdings auf ihre ganz eigene Weise. Eine spezielle Diät habe sie nach eigenen Angaben nicht, halte sich aber mit Schönheitsoperationen in Form. Erst kürzlich habe sie sich einem "kleinen BBL" unterzogen – das Ergebnis präsentierte sie sogleich stolz vor der Kamera. Auf klassische Fitness habe sie hingegen wenig Lust: "Ich mag es nicht, Gewichte zu heben. Das ist mir zu viel." Bezogen auf ihren Rekord im vergangenen Jahr gab Lily offen zu, dass diese Grenzerfahrung "nichts für schwache Nerven" sei. Die 24-Jährige habe erst hinterher realisiert, wie herausfordernd der Tag tatsächlich war und wie wenig Zeit sie sich zwischendurch für sich selbst nehmen konnte.

Auch mit vermeintlich privaten Einblicken sorgt Lily regelmäßig für Schlagzeilen, so beispielsweise, als sie nach ihrer 101-Männer-Challenge eine Schwangerschaft inszenierte – ein Rollenspiel, das sich in einzelnen Nischen der Erotikindustrie großer Beliebtheit erfreut. Kritiker warfen ihr daraufhin jedoch vor, mit ihren Aktionen gezielt zu provozieren oder gar aus persönlichen Traumata heraus zu handeln. Doch Lily selbst konterte bereits in der Vergangenheit, dass ihr Berufswunsch nichts mit negativen Erfahrungen zu tun habe und sie die Unabhängigkeit an ihrer Karriere liebe. "Ich finde es schwierig, wenn Leute mich und meinen Job diskriminieren, weil ich einfach etwas tue, was ich liebe", betonte sie im aktuellen Interview.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips im Dezember 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, März 2025

