Das ist für OnlyFans-Star Lily Phillips im Schlafzimmer tabu

Das bekannte OnlyFans-Model Lily Phillips (23) legt in einem Interview ein überraschendes Geständnis ab. Die 23-Jährige verrät im Podcast "Stiff Socks", dass sie beim Dreh oder bei Treffen mit Männern einen klaren Tabu-Bereich hat: Küssen. "Küssen wird unterschätzt. Ich mache das nicht am Set", erklärt sie den verwunderten Moderatoren Trevor Wallace und Michael Blaustein. Männer, die sie küssen wollen, würden vorab gewarnt werden: "Kein Küssen" laute ihre Ansage. Sie begründet diese Regel damit, dass Küssen mit vielen Menschen "ungesund" sei und zudem Krankheiten übertragen könne.

Während des Gesprächs erzählt Lily von den Herausforderungen ihrer Karriere. Sie gibt zu, dass sie Small Talk mit neuen Intimpartnern "erschöpfend" finde, sich aber bewusst auf das Wesentliche konzentrieren wolle: "Einfach rein und raus und lass mich meinen Job machen." Bekannt wurde sie vor allem durch ihre umstrittene YouTube-Dokumentation "I Slept with 100 Men in One Day", die ihren Rekordversuch und die emotionalen Momente danach dokumentiert. Sie erklärt darin, dass sie ihre Eltern direkt zu Beginn ihrer Laufbahn über ihre Pläne informiert habe, was zunächst auf Bedenken gestoßen sei. Mittlerweile unterstütze ihre Familie sie jedoch in ihrer Karriere.

Lily ist nicht nur für ihre sexuelle Offenheit bekannt, sondern auch für ihre provokanten Aussagen. In der BBC-Sendung "Newsnight" sprach sie über ihre Anfänge, ihre Sicht auf Pornografie und die Beweggründe hinter ihrer Arbeit. Besonders wichtig ist ihr, Vorurteile gegenüber Frauen in der Erwachsenenindustrie abzubauen. In früheren Interviews betonte sie außerdem, dass sie sich selbst als Feministin sieht und Frauen das gleiche Recht zugesteht, ihre Sexualität auszuleben wie Männer. Trotz aller Kontroversen bleibt sie zumindest auch im "Stiff Socks"-Podcast ihrer Devise treu: Tabus brechen, um Diskussionen anzuregen.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, OnlyFans-Model

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, 2024

