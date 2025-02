Ihre Fans ahnten es: Lily Phillips Schwangerschaft war PR

Lily Phillips (23) verkündete vergangene Woche, zum ersten Mal Nachwuchs zu erwarten. Auf einem Instagram-Foto zeigte sich das OnlyFans-Model hochschwanger. Aber die Fans der US-Amerikanerin hatten bereits eine Ahnung: Sie glaubten, diese Schwangerschaft sei nicht echt. Und sie sollten recht behalten. Wie Lilys Pressesprecher jetzt gegenüber dem Portal news.com.au erklärt, handelte es sich tatsächlich um einen PR-Gag. "Schauen Sie sich die alten Porno-Karrieren [und] -nischen wie Fortpflanzung, Schwangerschaft und so weiter an. Und bringen Sie das mit Lilys Job in Verbindung", meint der Publizist und erklärt: "Lilys Karrierewahl beinhaltet Rollenspiele, Schauspielerei und Geschichten, die den Trends folgen und das Zielpublikum in der Erwachsenenindustrie ansprechen." Offenbar war die Schwangerschaft nur für ihr Publikum inszeniert. Lily selbst äußerte sich aber noch nicht.

Lilys Community hatte schon mit der Verkündung der angeblichen Schwangerschaft vermutet, dass es sich um einen Fake handeln würde. Dabei stand nicht nur der Vorwurf im Raum, das sei ein PR-Gag, sondern auch ein Konkurrenzkampf. Denn Lilys Kollegin Bonnie Blue heizte nur wenige Tage zuvor ebenfalls die Gerüchteküche um eine Schwangerschaft an. Das Erotikmodel teilte im Netz ein Bild von einer ungewöhnlichen Mahlzeit aus Schokolade und Gurken. Dazu schrieb Bonnie, dass sie "Heißhunger" habe. Was es mit dem Post auf sich hatte, klärte sie zwar nicht auf, aber ihre Fans spekulierten auf die Nebenwirkungen einer Schwangerschaft. Lily könnte sich das zum Vorbild genommen haben, um mit ihrer Konkurrentin gleichzuziehen.

Wie man für Schlagzeilen sorgt, wissen Lily und Bonnie bestens. Beide gerieten in den vergangenen Wochen wegen eines Sexmarathons in globale Medien. Im Dezember 2024 ließ sie sich von Kameras begleiten, als sie mit 101 Männern an einem Tag Sex hatte. Im Anschluss bereitete die 23-Jährige sich darauf vor, den Rekord von Geschlechtsverkehr mit knapp 1.000 Männern zu brechen. Bei TikTok bat sie sogar ihre Follower um Hilfe: "Girls, bitte schickt eure Freunde und Ehemänner zu mir. Ich brauche sie wirklich, um den Weltrekord zu brechen." Aufgestellt wurde der Weltrekord 2004 von der Pornodarstellerin Lisa Sparxxx – sie schlief in 22 Stunden mit 919 Männern. Bevor Lily sich ihrer neuen Herausforderung widmen konnte, zog Bonnie aber schon nach und behauptete, innerhalb von zwölf Stunden mit 1.057 Männern Sex gehabt zu haben.

Instagram / lilyphillip_s Lily Philipps, 2025

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Juni 2024

