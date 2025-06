Lily Phillips will in einer Woche Sex mit 10.000 Männern

Lily Phillips (23), Pornostar und bekannt für ihre Sex-Challenges, hat ihre nächste spektakuläre Aktion angekündigt. Im Sommer will die 23-Jährige ihr bisher gewagtestes Projekt in Angriff nehmen. "Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich werde mit 10.000 Personen in einer Woche, in ein paar Tagen oder wie lange auch immer ich dafür brauche, schlafen. Es werden aufeinanderfolgende Tage sein", erklärt die OnlyFans-Creatorin in einem neuen TikTok-Video.

Eigentlich habe sie einen anderen Rekord wagen wollen: "Ich wollte eigentlich 2.000 [an einem Tag] machen, aber das macht schon jemand anderes." Damit spielt sie auf Bonnie Blue an – eine andere Pornodarstellerin, die mit ähnlichen Challenges wie Bonnie für Schlagzeilen sorgt. Sie kündigte erst kürzlich an, dass sie sich im Rahmen eines "Streichelzoos" nackt in einen Glaskasten legen will. 2.000 Männer können dann mit ihr machen, was sie wollen. Damit hätte sie nur knapp 43 Sekunden pro Teilnehmer.

Bonnie und Lilys Rekordversuche schockten die Welt in den vergangenen Monaten extrem – viele kritisieren die beiden für ihre Aktionen oder machen sich Sorgen. Doch für die Erotikstars scheint ihr Beruf nicht problematisch zu sein. Lily erklärte gegenüber The Sun: "Die Leute denken, dass es eine Art Trauma ist oder dass ich missbraucht wurde oder dass ich gezwungen wurde, das zu tun, und das ist einfach nicht die ganze Wahrheit." Sie tue einfach das, was sie "liebt" und findet es schwierig, wenn andere Personen sie für ihre Karriere diskriminieren.

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Pornodarstellerin

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Pornodarstellerin

