Nach Schwangerschafts-PR: Lily Phillips zeigt flachen Bauch

Spätestens jetzt sollte es allen klar sein: Lily Phillips (23) ist nicht schwanger. Dass sie ein Baby auf der Welt begrüßen würde, hatte sie selbst im Netz verbreitet, als sie auf Instagram ihren schon sehr runden Babybauch präsentierte. Ihre Follower stiegen allerdings recht schnell dahinter, dass die Schwangerschaft der OnlyFans-Influencerin nicht echt ist. Um das erneut zu unterstreichen, teilt Lily auf ihrem Account nun noch einmal eine Reihe Fotos von sich. Dabei liegt besonders ein Detail im Fokus: ihr äußerst flacher Bauch. In ihrer Story zeigt sie sich dazu noch in einem Bikini, der absolut nichts der Fantasie überlässt, und damit wird klar, dass der Babybauch vom vergangenen Monat nur ein Fake war.

Als sie ihre Fake-Schwangerschaft verkündet hatte, teilte sie dazu ein Foto von sich mit einem deutlichen Babybauch. Dieses Bild hat sie mittlerweile gelöscht. Wie ihr Pressesprecher gegenüber news.com.au dazu verkündete, diene der Bauch dazu, um mit gewissen Trends in der Erotikwelt mitzugehen. "Lilys Karrierewahl beinhaltet Rollenspiele, Schauspielerei und Geschichten, die den Trends folgen und das Zielpublikum in der Erwachsenenindustrie ansprechen", hieß es zu dem Zeitpunkt. Doch Lily selbst hat sich nicht weiter dazu geäußert – oder gar entschuldigt. Viele User der Plattform zeigen sich auch jetzt noch äußerst enttäuscht von ihr. "Wir sehen uns vor Gericht wegen der Schwangerschaftslüge" und "Du stellst OF-Models wie dich in ein sehr schlechtes Licht. Für diesen PR-Stunt solltest du dich schämen", schreiben sie in den Kommentaren zu ihren Beiträgen.

Lily erlangte Ruhm, weil sie im Dezember des vergangenen Jahres behauptete, innerhalb eines Tages mit über 100 Männern geschlafen zu haben. Danach versuchte sie, an diesem bizarren Rekord festzuhalten, und wollte ihre eigene Leistung übertreffen. Doch eine andere OnlyFans-Creatorin kam ihr zuvor: Im Januar stellte Bonnie Blue den neuen Weltrekord auf, indem sie innerhalb von zwölf Stunden mit über 1000 Männern das Bett teilte. Viele Fans vermuteten auch, dass Lily den Schwangerschaftsstunt abgezogen hätte, um Bonnie wieder zu übertrumpfen.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, März 2025

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Juni 2024

