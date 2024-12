Sarah Engels möchte ihre Sprösslinge im Netz besser schützen

Sarah Engels (32) ist stolze Mama von Sohn Alessio (9) und Töchterchen Solea (3). In der Vergangenheit zeigte die Sängerin ihre Kids häufiger im Netz, verzichtete im Laufe der Zeit jedoch immer mehr auf diese Art von Content. Das hat auch eine ganz bestimmte Ursache, wie sie jetzt in einer Instagram-Fragerunde erklärt. "Ein Grund, warum ich meine Kinder weniger in meinem Content gezeigt habe, hat auch mit der Aufmerksamkeit zu tun, die in den vergangenen Monaten besonders auf meinen älteren Sohn gerichtet wurde. Obwohl Kinder an solchen Themen gar nicht beteiligt sind, geraten sie dennoch oft in den Fokus", betont der DSDS-Star.

Das öffentliche Interesse habe Sarah zum Nachdenken angeregt – weshalb sie letztendlich einen Entschluss fasste. "Ich habe mich entschieden, Content in Bezug auf die Kinder bewusster, bedachter und in einem Rahmen zu teilen, der sich für uns als Familie richtig anfühlt", offenbart sie. Fans müssen sich aber nicht komplett von dem Nachwuchs der 32-Jährigen verabschieden, wie sie weiter ausführt. "Meine Familie ist mein Herzstück. 99 Prozent meines Alltags drehen sich um meine Kinder und ich liebe es, tolle Momente von uns mit euch zu teilen", verdeutlicht die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin.

Mit der Aussage über die öffentliche Aufmerksamkeit, die in den vergangenen Monaten insbesondere auf ihrem Sohn lag, bezieht sich Sarah wohl auf den Skandal um ihren Ex-Mann und Alessios Papa Pietro Lombardi (32). Wegen eines heftigen Streits mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) war es zu einem Polizeieinsatz gekommen und der Sänger war in Verbindung mit häuslicher Gewalt gebracht worden. Kurz nach dem Vorfall erzählte die Musikerin im Netz, den Neunjährigen "nun doch" mit in den Urlaub nach Kanada zu nehmen – was Fragen aufwarf, ob dies im Zusammenhang mit dem Drama des "Phänomenal"-Interpreten stand.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi und Sarah Engels, Juni 2024

