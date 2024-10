Im Skandal um Pietro: Sarah Engels fliegt mit Alessio weg

Pietro Lombardi (32) macht derzeit Negativ-Schlagzeilen: Nach einem Polizeieinsatz in seinem und Laura Maria Rypas (28) Zuhause wurde der Sänger mit häuslicher Gewalt in Verbindung gebracht. Sein Sohn, den er mit Ex-Frau Sarah Engels (31) hat, fliegt dafür bald mit Mama Sarah in den Urlaub nach Kanada. Die Instagram-Story der "Wie nie zuvor"-Interpretin lässt jetzt aber vermuten, dass dies gar nicht der eigentliche Plan war. "Sorry, dass heute nicht so viel kam, aber wir müssen heute noch einiges besorgen und packen, da wir jetzt nun doch zu viert nach Kanada reisen werden", schreibt sie zu einem Video ihrer zwei Kids.

Normalerweise würde diese Aussage wohl nicht zu Spekulationen führen. Inmitten des Skandals heizt insbesondere das kleine Wort "doch" aber die Gerüchte an, die Entscheidung, Alessio mitzunehmen, sei aufgrund des Skandals um den DSDS-Juror gefallen. Möglicherweise sollte der Promispross die Zeit, in der Sarah verreist ist, ursprünglich bei Pietro verbringen – genauso gut könnten aber auch andere Gründe dazu geführt haben, dass ihr Sohn die 31-Jährige auf ihrer Camping-Reise mit Ehemann Julian (31) und Tochter Solea (2) begleiten wird.

Der Vorfall zwischen Pietro und Laura ereignete sich in der Nacht zum 7. Oktober. Aufgrund einer wohl heftigen Auseinandersetzung traf die Polizei in ihrer Villa ein – und wie Bild berichtete, stand angeblich häusliche Gewalt im Raum, weshalb sich der 32-Jährige seiner Verlobten in den nächsten Tagen auch nicht nähern dürfe. Sein Anwalt Simon Bergmann dementierte die schweren Vorwürfe jedoch. "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren", stellte er klar.

Sarah und Julian Engels mit Alessio und Solea, April 2023

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2024

