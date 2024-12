Tina und Solange Knowles stehen trotz Vorwürfen hinter Jay-Z

Rapper Jay-Z (55) sorgt derzeit für Schlagzeilen: Er wird beschuldigt, im Jahr 2000 zusammen mit P. Diddy (55) ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Die schockierenden Anschuldigungen werden von ihm jedoch vehement bestritten. Eine Quelle verriet dem Magazin Us Weekly nun, dass Beyoncé (43) voll hinter ihrem Mann stehe und fest von seiner Unschuld überzeugt sei. Auch ihre Familienmitglieder, darunter ihre Mutter Tina Knowles (70) und ihre Schwester Solange Knowles (38), glauben an die Unschuld von Jay-Z, obwohl sie nicht die größten Fans der Beziehung sind.

Interessanterweise waren Tina und Solange in der Vergangenheit nicht immer mit dem Verhalten von Jay-Z einverstanden. Im Jahr 2014 geriet Solange bei einer Met Gala-Afterparty in die Schlagzeilen, als sie im Fahrstuhl des Standard Hotels auf den Rapper losging. Die Gründe für diesen Vorfall waren damals unklar, doch viele spekulierten, dass es mit seiner Untreue zusammenhing, die Beyoncé später auf ihrem Album "Lemonade" thematisierte. Beyoncés Mutter Tina sorgte erst kürzlich für eine Kontroverse, indem sie einen Instagram-Like zu einem Beitrag über die Anschuldigungen gegen Jay-Z verteilte. Später wies sie die Aktion mit Hinweis auf einen Hackerangriff zurück.

Jay-Z selbst hat sich bereits öffentlich zu den Vorwürfen geäußert und diese auf X als "lächerlich" sowie als "Erpressungsversuch" bezeichnet. Er zeigte sich betroffen, wie solche Anschuldigungen die menschliche Würde bedrohen können. Außerdem besuchte er trotz der Anklage gegen ihn gemeinsam mit Frau und Tochter Blue Ivy (12) die Premiere von Disneys "Mufasa: The Lion King", in dem die älteste Tochter des Paares ihr Filmdebüt feiert.

Getty Images Tina Knowles und Beyoncé, März 2010

Photo by Lisa O'CONNOR / AFP) (Photo by LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z auf einer Filmpremiere, 2024