Tina Knowles verrät den Grund für ihre zweite Scheidung

Tina Knowles (71), die Mutter von Musik-Ikone Beyoncé (43), hat den Grund für ihre Scheidung von ihrem zweiten Ehemann Richard Lawson offenbart. Während einer Buchvorstellung in London sprach die 71-Jährige ehrlich über das Ende ihrer achtjährigen Ehe. "Richard ist kein schlechter Mensch, aber wir passten einfach nicht zueinander", sagte sie unter anderem gegenüber Hello!. Nach der Trennung von Mathew Knowles (73) sei ihr die zweite Scheidung leichter gefallen – auch, weil es diesmal keine gemeinsamen Kinder und somit weniger verbindende Faktoren gegeben habe. Außerdem habe sie mit 69 Jahren erkannt, dass auch sie das Glück verdiene.

In ihren Memoiren "Matriarch", die derzeit auf Tour vorgestellt werden, beschreibt Tina, wie sie eines Morgens aufwachte und wusste, dass die Beziehung zu Richard nicht mehr funktionierte. Obwohl die beiden schon vor ihrer zehnjährigen Partnerschaft lange befreundet waren, hätten sie einander nicht wirklich bereichert, so die Unternehmerin. Ihre Entscheidung begründete sie mit den Worten: "Ich wollte mich gesehen und respektiert fühlen. Wenn ich in dieser Ehe geblieben wäre, hätte ich das nie empfunden." Die Scheidung wurde 2024 abgeschlossen. Tina zahlte ihrem ehemaligen Partner eine einmalige Summe von 300.000 Dollar (etwa 262.000 Euro), um den gemeinsamen Besitz aufzuteilen.

Als Autorin ist Tina Knowles derzeit sehr erfolgreich, und ihre Memoiren haben es bereits auf mehrere Bestsellerlisten geschafft. Auch Tochter Beyoncé äußerte sich stolz über den Erfolg ihrer Mutter und lobte sie dafür öffentlich. Das Buch behandelt neben der zweiten Scheidung auch ihre erste Ehe – einschließlich schwieriger Zeiten, etwa dem Seitensprung ihres damaligen Mannes Mathew Knowles, der schließlich zur Trennung führte. Trotz aller Herausforderungen betont Tina, gestärkt aus ihren bisherigen Erfahrungen hervorzugehen, und spricht über den Wert, sich selbst zu lieben und zu respektieren. Diese Stärke scheint auch ihre Tochter inspiriert zu haben.

Getty Images Richard Lawson und Tina Knowles

Getty Images Beyoncé und Tina Knowles, Dezember 2024

