Tina Knowles brauchte Transplantation nach Verbrennungen

Tina Knowles (71), die Mutter von Beyoncé (43) und Solange (38), hat in ihren gerade veröffentlichten Memoiren "Matriarch" über eine lebensverändernde Erfahrung berichtet: Im Juli 2004 erlitt sie bei einem Küchenunfall schwere Verbrennungen, als sie beim Braten von Fisch versehentlich die Pfanne umstieß. Der heiße Inhalt ergoss sich über ihren Bauch, wobei das Öl durch ihre Kleidung bis zum Muskelgewebe vordrang. Im Krankenhaus begann ein schmerzhafter und langwieriger Heilungsprozess, in dessen Folge auch eine Hauttransplantation nötig war.

Tina beschreibt die täglichen Behandlungen zur Wundheilung, bei denen tote Hautzellen entfernt wurden, in ihrem Buch als unvorstellbare Qualen, die sie mit einer "Folterkammer" verglich. Trotz der Warnungen ihrer Ärzte entschied sich Tina damals, an Solanges Babyshower in Houston teilzunehmen, bevor sie für ihre Hauttransplantation nach New York zurückkehrte. Der Eingriff, bei dem Haut von ihrer Hüfte auf die verbrannte Stelle übertragen wurde, verlief erfolgreich und Tina konnte sich wieder vollständig erholen.

In ihrem Buch reflektiert Tina nicht nur über dieses schicksalhafte Ereignis, sondern auch über andere Herausforderungen in ihrem Leben. Dazu zählen unter anderem ihre Brustkrebsdiagnose im Jahr 2024 und ihre Scheidung von Richard Lawson. Durch diese schweren Zeiten hätten sie vor allem ihre Kinder gestützt. "Sie waren immer für mich da, sieben Tage die Woche. Diese Liebe und Unterstützung gaben mir die Kraft, alles zu überstehen", schreibt Tina in ihren Memoiren.

Instagram / beyonce Sängerin Beyoncé mit ihrer Mutter Tina Knowles, Oktober 2024

Getty Images Beyonce und Solange Knowles auf der New York Fashion Week 2012