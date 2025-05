Beyoncés Tochter Blue Ivy arbeitet an ihrer Solokarriere

Blue Ivy Carter (13) sorgt mit gerade einmal 13 Jahren für ordentlich Aufsehen – und das nicht nur als Tochter von Beyoncé (43) und Jay-Z (55). Bei der Eröffnungsshow von Beyoncés "Cowboy Carter"-Tour im kalifornischen SoFi Stadium betrat Blue Ivy Ende letzten Monats selbstbewusst die Bühne, führte die Background-Tänzerinnen ihrer Mutter an und legte einen Solo-Tanz aufs Parkett, der die 70.000 Fans in Staunen versetzte. Nun verriet ein Insider gegenüber der Dailymail, dass Blue Ivy an ihrer eigenen Musikkarriere arbeitet und sogar schon an Songs für ein Soloalbum schreibt. Unterstützt wird sie dabei von Größen wie dem Songwriter The-Dream (47) sowie von ihrer Tante Solange Knowles (38), mit denen sie gemeinsam an neuen Titeln tüftelt.

Hinter den Kulissen laufen laut Insider längst die Planungen für den großen Sprung ins Rampenlicht: "Einige von Beyoncés Lieblingsschreibern arbeiten im Stillen an Demos für Blue Ivy", so die Quelle. Auch The-Dream soll bereits zwei bis drei Songs für sie vorbereitet haben. Doch ganz neu ist der Schritt ins Musikbusiness für Blue Ivy nicht. Bereits als sie noch ein Baby war, tauchte ihre Stimme erstmals auf Jay-Zs Song "Glory" auf, mit sieben Jahren sang sie auf "Homecoming: The Live Album", wenig später landete sie als Feature auf dem Grammy-prämierten Song "Brown Skin Girl". Ihre beachtliche Liste an Auszeichnungen und Auftritten kann sich bereits jetzt sehen lassen.

Beyoncé und Jay-Z achten sehr darauf, dass Blue Ivy trotz allem Kind bleiben kann und die Schulbildung nicht zu kurz kommt. "Sie dürfen alles machen, was sie wollen, es wird aber niemand ins Showbusiness gedrängt", sagte Tina Knowles (71), Beyoncés Mutter, kürzlich gegenüber BBC. Dennoch: Der Ausnahmekünstlerinnen-Sprössling stecke viel harte Arbeit in ihr Training und kombiniere dies mit ihrer Schulpflicht. Noch vor wenigen Jahren soll Beyoncé gezögert haben, ihre Tochter auf Tour mitnehmen zu lassen, gab dann aber nach, als Blue Ivy ihren eigenen Willen zeigte. Die "Ivy League"-Fangemeinde, so werden ihre treuen Anhänger genannt, wächst stetig. Laut PR-Expertin Stacy Jones winken ihr künftige Millionendeals und große Markenpartnerschaften – vorausgesetzt, Blue Ivy kann die Herzen ihrer Generation genauso erobern wie ihre berühmten Eltern.

Action Press/ UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé in London

Instagram / mrmathewknowles Mathew Knowles postet ein Bild von der posierenden Blue Ivy Carter auf Instagram

