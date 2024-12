Tom Kaulitz leidet auf Tour unter Horror-Kopfschmerzen

Tom Kaulitz (35), Gitarrist der Band Tokio Hotel, kämpft sich derzeit mit schweren Cluster-Kopfschmerzen durch die aktuelle Tournee. Tom sprach darüber in der neuesten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" und berichtete, dass er "unter starken Medikamenten" stehe und "am Anschlag" laufe. Sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) zeigte sich besorgt über Toms Gesundheitszustand und bemerkte seine ausgeprägten Augenringe. Die beiden sind aktuell in Los Angeles unterwegs, wo die Tournee ihren Auftakt hatte.

In ihrem Podcast teilte Tom weitere Details über seine Beschwerden. Er erklärte, dass er sich mit Spritzen eindecken musste, um die Schmerzen erträglich zu machen. Cluster-Kopfschmerzen, auch bekannt als "Suizid-Kopfschmerzen", sind extrem schmerzhafte Attacken, die mehrmals täglich auftreten können. Typische Symptome sind bohrende Schmerzen im Bereich der Augen oder Schläfen, tränende Augen und eine laufende Nase. Trotz der starken Medikamente, die ihn benommen machen, steht Tom weiterhin auf der Bühne und gibt sein Bestes für die Fans.

Bereits im letzten Jahr hatte Tom öffentlich über seine gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen. Damals musste seine Ehefrau, das Model Heidi Klum (51), ihn aufgrund einer besonders heftigen Attacke in die Notaufnahme bringen. Die enge Beziehung zu seinem Bruder Bill hilft ihm dabei, diese schwierige Zeit zu überstehen. Viele Fans zeigten ihre Unterstützung und sandten Genesungswünsche sowie Tipps zur Linderung seiner Beschwerden. Tom bedankte sich herzlich für die zahlreichen Nachrichten und hofft, dass es ihm bald besser geht, um die restliche Tour genießen zu können.

Instagram / tokiohotel Die Band Tokio Hotel mit Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024

