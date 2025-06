So ging es für Bill Kaulitz nach Serien-Blind-Dates weiter

Bill Kaulitz (35) hat kürzlich in der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Einblicke in sein turbulentes Liebesleben gewährt. Die Staffel beleuchtete nicht nur das Scheitern seiner Beziehung mit Ex-Freund Marc Eggers (38), sondern begleitete den Musiker auch auf zwei Blind Dates, die sein Bruder Tom Kaulitz (35) heimlich für ihn arrangierte. Auf einer Grillparty stellte Tom seinem Bruder die Männer Keon und Jordan vor – angeblich Bekannte aus dem Fitnessstudio. Für Bill verlief der Abend zwar harmonisch, doch was danach geschah, blieb in der Show unbeantwortet, weshalb der Tokio Hotel-Frontmann das Geheimnis nun in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" lüftet.

Vor allem Single-Mann Jordan habe sich nach dem Abend sehr enttäuscht gezeigt, weil Bill nicht mit ihm nach Hause gegangen war. "Der war so angepisst, dass ich dachte: 'Okay, jetzt entspann dich mal!'", erinnerte sich der Sänger. Mit Humor kommentierten die Kaulitz-Brüder das Date-Desaster weiter. "Wer weiß, vielleicht war das gar kein Matchmaker, sondern das war irgendwie ein Escortservice", mutmaßte Bill scherzhaft, während Tom ihm lachend zustimmte. Doch eines sei sicher, erklärte Bill: Der große Funke sei an diesem Abend nicht übergesprungen.

Neben den wenig erfolgreichen Blind Dates war auch die Beziehung zwischen Bill und Marc Eggers weiterhin Thema. In der Doku-Serie gab Bill offen zu, dass er sich von dem YouTuber getrennt hat, nachdem zahlreiche Frauen ihm von Marcs Seitensprüngen berichtet hatten. "Für mich war der größte Schock, als mich Nachrichten von Frauen erreicht haben, dass sie mit Marc geschlafen haben, eine Affäre oder auch eine Beziehung hatten – parallel zu mir", erinnerte sich der Musiker. Besonders verletzt habe ihn dabei, dass eine Frau ihm erzählte, rote Herzluftballons von Marc bekommen zu haben – Luftballons, die Bill selbst seinem Freund kurz zuvor geschenkt hatte.

Getty Images Bill Kaulitz, Juli 2023

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz in Berlin, Juni 2025

Instagram / marceggers Marc Eggers, YouTuber

